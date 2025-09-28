Iva Zanicchi non fa mistero di aver sofferto moltissimo dopo la morte del compagno Fausto Pinna: "E' stato un periodo di grande dolore..."

Sono stati insieme quasi quarant’anni e insieme si sono goduti ogni istante del loro amore. Iva Zanicchi e suo marito Fausto Pinna non hanno mai smesso di viversi, nonostante la grave malattia di lui. Il compagno della cantante veneta infatti ha convissuto con un tumore nell’ultimo periodo, intraprendendo una battaglia che purtroppo lo ha visto soccombere. Da quando Fausto è scomparso, si è spenta una luce nella vita di Iva Zanicchi. La cantante, seppur sempre allegra e apparentemente spensierata, non nega di aver subito il contraccolpo dopo la morte del suo grande amore.

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, aveva infatti ammesso di avvertire tremendamente la sua assenza e di sentirsi sola più che mai. “Per me è una una perdita dolorosissima e adesso mi sento sola”, ha confessato Iva. Benché la cantante sia circondata di amore, non può fare a meno di commuoversi ripensando all’amato compagno.

Iva Zanicchi sola e affranta senza il suo grande amore Fausto Pinna

E parlando di Fausto Pinna nel salotto di Verissimo nel vis a vis con Silvia Toffanin, la cantante ha raccontato il suo momento più difficile della giornata. “La sera la malinconia si fa sentire ed è un vuoto difficile da colmare. Alla mia età è facile perdere le persone, anche se lui era curioso di vedere cosa c’è dall’altra parte, io non lo sono invece”, le parole schiette e sincere di Iva Zanicchi.

Dopo la morte di Fausto Pinna, l’ombra della depressione ha bussato alla porta di Iva Zanicchi, ma la cantante vuole fare di tutto per non farsi risucchiare da cattivi pensieri. “In certi momento ho pensato di bere, ma meglio di no…”, ha detto Iva. A consolarla restano i ricordi splendidi, costruiti assieme al suo compagno di vita, che mai potrà dimenticare.

