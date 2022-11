Favara, cardiologo ucciso da bidello “Mi serviva documento”/ Versione non convince

Si continua ad indagare a Favara, in provincia di Agrigento, a seguito dell’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo. Ad assassinarlo sarebbe stato Adriano Vetro, 47enne bidello incensurato del posto, che si sarebbe recato presso lo studio del medico in via Bassanesi, avrebbe estratto una pistola, per poi fare fuoco. “Mi servivano tre documenti per ottenere il rinnovo della patente – avrebbe raccontato il presunto assassino agli inquirenti, come si legge su AgrigentoNotizie.it – l’oculista e il diabetologo me l’avevano rilasciato, il dottore Alaimo mi prendeva in giro e rinviava continuamente”.

Anna Vagli "Omicidio Carol Maltesi una mattanza"/ "Greta Spreafico? Ipotesi suicidio"

L’uomo è stato fermato con la gravissima accusa di omicidio premeditato (che nel nostro ordinamento significa ergastolo), nonché il porto abusivo di arma da sparo clandestina. “Non è pensabile e accettabile – ha spiegato il sindaco di Favara Antonio Palumbo – che a Favara possano continuare a tuonare le pistole – riferendosi ad alcuni episodi criminali degli ultimi giorni – basta. Non intendo entrare nel merito delle ultime vicende, rispetto alle quali faranno spero presto chiarezza gli inquirenti, ma da primo cittadino tornerò a chiedere con forza una maggiore presenza dello Stato nella nostra città”.

David Rossi, interrogato pm Nastasi/ Tre magistrati indagati per falso aggravato

FAVARA, CARDIOLOGO UCCISO DA BIDELLO: ATTESE NOVITA’ A BREVE

“C’è ancora troppa gente convinta – ha proseguito il sindaco di Favara – che la violenza sia una lingua accettabile, e noi siamo qui a dire a tutti loro che non c’è più spazio a Favara per gente così. Favara non vi vuole”.

Intanto gli inquirenti stanno continuando ad indagare in quanto sembra che la versione fornita da Adriano Vetro, quella del mancato rilascio di un documento indispensabile per rinnovare la sua patente, non avrebbe convinto del tutto gli stessi: una motivazione così futile spingerebbe un uomo addirittura ad uccidere una persona? Il bidello di Favara ha spiegato di aver ripetutamente sollecitato “quella carta”, dicendosi anche disposto a subire un intervento chirurgico per avere il certificato, ma questo non è mai arrivato. Nei prossimi giorni, se non già nelle prossime ore, sono attese importanti novità.

Clan Casamonica, confermata l'accusa di mafia/ Condanne fino a 30 anni di carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA