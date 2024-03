Favara, trovate ossa in un immobile: è Gessica Lattuca?/ Il padre: “Escludo siano sue, sono solo frammenti”

Il caso di Gessica Lattuca, la donna 28enne sparita (e che si crede morta) da Favara nell’agosto del 2018 potrebbe essere vicino ad una svolta. Infatti, nella giornata di ieri le autorità hanno rinvenuto in un immobile abbandonato e semi diroccato alcuni frammenti di ossa, forse umane. A far pensare alla 28enne, che secondo gli inquirenti potrebbe essere stata uccisa dal fratello, è soprattutto il fatto che l’immobile si trovi a pochi metri di distanza (circa 70 passi) dalla casa del padre di Gessica, Giuseppe Lattuca, nel quale gli inquirenti di Favara sia avvenuto l’omicidio.

Ignoto, per ora, se le ossa siano (innanzitutto) umane e, soprattutto, compatibili con Gessica, ma spetterà agli inquirenti far luce sulla questione con un test del DNA, che nel frattempo è già stato commissionato. Nei prossimi giorni avremo sicuramente una risposta, ma per ora neppure lo stesso Giuseppe, raggiunto da AgrigentoNotizie, crede che si tratti di sua figlia. “Io escludo che siano le ossa di mia figlia“, spiega il padre di Gessica Lattuca, che non si capacita della ragione per cui qualcuno abbia dovuto “ucciderla qua da me per poi portarla qua vicino. Un corpo dopo sei anni”, riflette ancora Giuseppe, “dovrebbe esserci ancora, non solo dei frammenti di ossa”.

Favara: le ossa trovate sono di Gessica Lattuca?

Insomma, per ora non si sa ancora se i frammenti di ossa trovati a Favara siano appartenuti a Gessica Lattuca, ma la poca distanza tra il luogo del ritrovamento e la casa del presunto omicidio è, se non altro, una circostanza singola. Nonostante questo, però, va anche detto che nella stessa area del favarese sono scomparsi negli ultimi decenni, altre tre persone i cui corpi non sono mai stati trovati, ovvero il 18enne Diego Ferraro (sparito nel 1997), Antonio Costanza (1995) e Luigi Pirrera (2011).

Gessica Lattuca, invece, risulta essere scomparsa da Favara nel 2018. L’ultimo avvistamento della ragazza risale alla notte del 12 agosto, quando alcuni testimoni la videro barcollare, probabilmente in preda all’alcool, in una piazza cittadina. Gli inquirenti, dopo aver indagato sull’ex fidanzato della 28enne, si sono concentrati sul fratello, Vincenzo, l’ultima persona ad averla vista in vita. L’idea è che, in seguito ad una lite, Vincenzo abbia colpito mortalmente la sorella Gessica Lattuca, per poi occultarne il corpo. Ad inizio 2023 l’uomo venne interrogato e negò tutte le accuse, per poi finire stroncato da un’overdose poche settimane dopo.

