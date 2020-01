“Favino silura Gregoraci”: gaffe de Il Tempo/ Fiorello svela errore su Instagram e…

“Favino silura Gregoraci”, la gaffe de Il Tempo non passa inosservata a Fiorello. Oltre alle polemiche sulla frase sessista di Amadeus su Francesca Sofia Novello, nelle ultime ore si è parlato molto dell’esclusione dell’ex moglie di Flavio Briatore da Altro Festival, programma in onda su Raiplay subito dopo le serate dell’Ariston. Lo sfogo dell’ex volto di Made in Sud è diventato virale ed i giornali hanno riportato la notizia con tanto di commenti terzi. Il Tempo oggi ha pubblicato un articolo a riguardo, ma ha sbagliato il cognome dell’accusato: al posto di citare Nicola Savino, ha citato il noto attore Pierfrancesco Savino, reduce dal successo di Hammamet. Fiorello ha colto la palla al balzo ed ha ironizzato su Instagram: «FAVINO su queste cose non transige e SILURA! Se hai un ex marito di destra e non vai a vedere “Hammamet” … SEI FUORIIIIII!».

“FAVINO SILURA GREGORACI”, FIORELLO IRONIZZA SULL’ERRORE DE IL TEMPO

L’errore de Il Tempo è limitato solo al titolo, nel resto dell’articolo è citato correttamente Nicola Savino, ma lo sbaglio è divenuto virale nel giro di poche ore anche grazie a Fiorello. Il post dello showman siciliano ha fatto il giro del web e sono in molti ad aver commentato direttamente su Instagram, a partire dall’attrice Anna Foglietta: «Il pressappochismo». Così, invece, Roberto Lipari: «Favino ha sto vizio…». C’è anche chi rilancia con un’altra battuta: «Il giornalista avrà S moscia….quindi Savino diventa Favino». Qui di seguito il post pubblicato dal volto di Raiplay su Instagram:





