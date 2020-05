Fazio e Littizzetto, battuta su Giovanna Botteri/ Ma nella bufera finisce Striscia…

Pubblicità

Striscia la notizia passa al contrattacco sul caso Giovanna Botteri. Il programma di Antonio Ricci, che aveva già preso posizione contro le polemiche attraverso un comunicato, ora “scomoda” Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Il tg satirico ha pubblicato sui social un video (a questo link, poi eliminato), estrapolato dalla puntata di Che tempo che fa del 9 marzo scorso, in cui la comica torinese parlava della corrispondente di Pechino. «Mi piacerebbe che dicessero che si può fare qualcosa per i capelli di Giovanna Botteri», diceva la Littizzetto. «Sono sempre più verdi. Ha una roba fosforescente come le Madonne con l’acqua benedetta». E poi aggiungeva: «È l’alone del virus». Ma Striscia la notizia non si limita a pubblicare sui social quell’estratto. Aggiunge infatti una didascalia velenosa: «La Rai non doveva sanzionare Fazio?». Il messaggio lanciato dal tg satirico di Canale 5 è evidente: se loro vengono accusati di body shaming nei confronti di Giovanna Botteri, allora perché nessuno si è indignato per quanto accaduto su Raidue?

STRISCIA LA NOTIZIA E CASO GIOVANNA BOTTERI: PARLA SELVAGGIA LUCARELLI

Striscia la notizia non è finita però solo nel mirino delle critiche (insieme a Michelle Hunziker). C’è infatti chi ha ricordato le tante battutine rivolte a questo o quel politico per il suo aspetto fisico o l’abbigliamento. «È che la satira ci sembra legittima quando intacca il potere, il personaggio più esposto e divisivo, quando rientra, legittimamente, nella sfera del costume», spiega Selvaggia Lucarelli su Tpi. In effetti, quando nel mirino delle battute, ironia o satira che sia, finiscono personaggi «di servizio», che hanno una posizione più «operaia», come spiega la giornalista, l’indignazione monta spontaneamente perché li riteniamo «immeritevoli di dileggio». E allora è forse una questione di contesti, momenti e ruoli. Ora però Striscia la notizia punta il dito contro Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per quella battuta su Giovanna Botteri che non ha scatenato le stesse reazioni del servizio trasmesso l’altra sera su Canale 5. Sui social il dibattito è ripartito e la sensazione è che durerà ancora a lungo.



