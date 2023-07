Fazio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, frecciatina alla Rai?/ “Vendetta tremenda vendetta“

Fabio Fazio, Filippa Largerback e Luciana Littizzetto contro la Rai?

Il matrimonio tra Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto e la Rai è ormai finito. I tre conduttori, dalla prossima stagione, saranno i protagonisti di una nuova avventura televisiva su Tv8. L’addio dei tre alla Rai continua a far discutere soprattutto dopo la didascalia utilizzata per aggiornare le pagine social dedicate a Che tempo che fa. “Archivio del programma Rai stagioni 2020 2023“, la didascalia utilizzata dalla Rai.

La mossa della Rai non è passata inosservata e i protagonisti hanno reagito in modo diverso. Filippa Lagerback, la prima a commentare, ha condiviso un articolo di Fanpage che scrive: “Fabio Fazio sparisce dai social di Che Tempo Che Fa, gli account restano di proprietà della Rai”. La Lagerback, poi, ha aggiunto: “Ditemi a cosa servono le pagine social che non saranno attive ma solo di archivio“.

Le parole di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

La questione delle pagine social di Che tempo che fa ha attirato l’attenzione anche di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Quest’ultima, in particolare, dopo aver condiviso un articolo sulla vicenda, ha commentato così: “Vendetta tremenda vendetta“. Come ha reagito, invece, Fazio? Il conduttore ha preferito non esporsi in prima persona, ma utilizzato le storie delle colleghe.

Fazio, infatti, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso sia la storia di Filippa Lagerback che quella di Luciana Littizzetto evitando di commentare. I tre, dunque, sono pronti a voltare pagina e a tuffarsi in una nuova avventura televisiva.

