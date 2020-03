Fazio via dalla Roma?/ Calciomercato: Petrachi pensa alla cessione, costa troppo

Pare che sarà una sessione di calciomercato di tagli per la Roma, che in vista della finestra di contrattazione di giugno, potrebbe mettere non pochi nomi sul mercato. Uno di questi potrebbe essere quello di Federico Fazio, via dalla Roma per giugno complici diversi fattori, di natura prettamente pratica. A Trigoria infatti si registra certo un certo affollamento di difensori centrali in rosa, sebbene sia ancora tutta da definire la situazione di Smalling (cui il club giallorosso vorrebbe chiedere il riscatto al Manchester United, che però ha fissato cifre decisamente troppo elevate), in tal senso il profilo di Fazio non pare più indispensabile. Nelle gerarchie di Fonseca, Fazio è ormai arrivato al terzo gradino e dunque ha trovato spazio solo in casi di emergenza o in condizione di forte turnover. Ma non solo.

FAZIO VIA DALLA ROMA? PESA ANCHE L’INGAGGIO

Stando alle ultime indiscrezioni infatti Fazio potrebbe lasciare la Roma a giugno anche per questioni economiche. Ricordiamo infatti che l’ingaggio del giocatore ha un peso considerevole sulle casse della società della Lupa, che in vista della scadenza di contratto del 2021, potrebbe approfittare del momento per mettere sulla piazza il difensore e fare cassa. Di certo il profilo di Fazio ha sempre molto fascino e in Italia potrebbero presto mettersi in fila per il suo cartellino Cagliari, Torino e Fiorentina, specie se lo stesso giocatore vorrà limare il suo ingaggio. Ma non solo: non si esclude ad oggi un suo possibile ritorno in Spagna o Argentina. Non ci resta che attendere gli sviluppi della vicenda di calciomercato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA