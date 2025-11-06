La risposta del sottosegretario Fazzolari dopo le insinuazioni lanciate dal conduttore di Report: “pronti a denunciare, accuse troppo gravi da Ranucci”

IL CAOS NELLE COMMISSIONI ANTIMAFIA E VIGILANZA RAI: LA RISPOSTA DI FAZZOLARI ALLE ACCUSE DI RANUCCI

Prima l’intervento “incendiario” in commissione Antimafia, poi l’audizione in Vigilanza Rai: le parole di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e protagonista (suo malgrado) dell’attentato subito con l’esplosione delle due auto sotto la sua abitazione, stanno facendo molto discutere. È soprattutto quel riferimento al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari – in risposta ad una domanda del parlamentare M5s (ex magistrato) Roberto Scarpinato – a non essere per nulla gradito al Governo: Ranucci ha infatti sottolineato che proprio da Palazzo Chigi sarebbe giunta l’ordine di farlo pedinare dai servizi segreti.

A questo punto Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, non ci sta e con una lunga intervista al “Corriere della Sera” mette i cosiddetti “puntini sulle i” su come è avvenuto l’intero iter polemico: ancora più falso dell’insinuare l’ordine di un pedinamento vi è, secondo il Governo, il far intendere che vi sia un collegamento tra l’attentato con bombe carta e il tentativo di silenziare “Report” dal programma della tv di Stato. Mentre la Procura di Roma continua le indagini sui possibili ambienti mafiosi e criminali che potrebbero esserci dietro all’attentato incendiario, sono le polemiche politiche sorte in queste settimane a non essere accettate dal rappresentante del Governo.

Dal “rischio democrazia” evocato dalla segretaria Pd Elly Schlein, fino alla domanda di Scarpinato in Commissione Antimafia che insinua il pedinamento orchestrato dall’esecutivo nei confronti di Sigfrido Ranucci: «il parlamentare M5s chiede al conduttore di Report se c’è nesso tra l’attentato e un esponente del Governo, direi che il limite della decenza è superato ampiamente». C’è però un precedente con il giornalista Rai, ovvero l’accusa lanciata nel marzo 2025 in Parlamento Europeo sul presunto pedinamento ordito da Fazzolari contro lo stesso Ranucci per tramite degli 007.

LA POSIZIONE DEL GOVERNO SUL “CASO REPORT”

In quell’occasione non scattò alcuna querela, anche perché tra l’altro è Mantovano il sottosegretario con delega ai Servizi, e non Fazzolari: dopo che però Ranucci in Commissione Vigilanza Rai e Antimafia ha ribadito la sua versione sul pedinamento, «ecco che allora denunceremo». Alla domanda di Scarpinato, invece che rispondere con un secco “no” all’ipotesi che il Governo faccia spiare un giornalista Rai, Ranucci ha preferito sostenere di voler “secretare la risposta”, dando come l’impressione che invece il collegamento con gli 007 ci fu eccome.

A questo punto la querela di Fazzolari nei confronti del conduttore di Report pare scontata, e al “Corriere della Sera” è lo stesso sottosegretario a darne seguito: «Valuterò cosa fare, anche se da più parti mi viene detto che è quasi impossibile ottenere giustizia in tribunale con Report». Occorre sapere scindere tra la sacrosanta verità e giustizia che occorre pretendere dalla magistratura in merito all’indegno attentato sganciato contro Ranucci, e le accuse e «insinuazioni fatte contro il sottosegretario del Governo».

Fazzolari ritiene che purtroppo spesso le tesi e le accuse partorire da Report si sono poi rivelate «totalmente infondate», addirittura «costruite solo per colpire qualcuno con la tracotanza di chi non teme conseguenze legali». Anche nel merito della querelle sul garante Ghiglia dopo il sanzionamento di Report per il caso Sangiuliano-Boccia, il sottosegretario di fiducia della Premier Meloni ritiene che non deve passare l’immagine per cui non si possa mettere ma in discussione le testi e l’operato di un programma del servizio pubblico, solo perché viene emessa una decisione sgradita a Ranucci, «Non vorrei che il messaggio sia: non toccate Report se non volete subire il linciaggio mediatico».

Resta comunque lontano l’idea di voler far chiudere il programma ddi Rai 3, anche perché il Governo non deve mettere becco sui palinsesti della Rai: resta il commento politico e amaro sulla vicenda, con Fazzolari che sottolinea come purtroppo quella modalità di fare informazione spesso vede applicazione di una “macchina del fango” che niente ha a che fare con un giornalismo di qualità, «non scendiamo a compromessi e non abbiamo nulla da nascondere», così come è una «falsa insinuazione» pensare di aver ordinato il pedinamento dei servizi segreti.