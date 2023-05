FBC Italia al Richmond Facility Management Forum/ “Gestione smart utenze aziendali”

Creare valore per la comunità aziendale: una necessità dirompente per le imprese, come emerso al Richmond Facility Management Forum di Rimini. Presente in qualità di partner FBC Italia, azienda pioniera dell’utility management per le aziende che in occasione di tale evento – dedicato ai protagonisti della gestione dei servizi fondamentali di un’azienda (spazi e capitale umano) – ha messo a disposizione dei decision makers soluzioni più innovative ed efficaci che mai. Infatti, dopo la pandemia Covid, le aziende non solo hanno velocizzato processi, ma anche destrutturato luoghi e tempi della vita aziendale. Quindi, la gestione integrata di spazi, connessione, accessi, sicurezza, mobilità delle persone e finanza aziendale anche legata alle utenze, è diventata sempre di più una leva strategica di business. Ma per ogni direttore e imprenditore che vuole favorire la produttività dell’azienda, insieme al confronto e benessere della sua organizzazione, è importante anche l’attenzione alla qualità del tempo speso in azienda. Negli ultimi anni, dunque, il focus non è mirato solo sul prodotto o servizio di un’impresa, ma anche sulle persone che vi lavorano, sui valori e la sua etica.

Di tutto ciò si è parlato appunto al Richmond Facility Management Forum, un’occasione preziosa per FBC Italia per portare la «testimonianza di come una gestione accorta del facility permetta sia di contenere i consumi energetici e delle telecomunicazioni, attraverso processi e metodologie di pianificazione, sia di garantire servizi aziendali di alto livello», spiega Federico Bevilacqua, fondatore di FBC Italia e Presidente di Assium. Davide Bussini, co-fondatore di FBC Italia, evidenzia che «una corretta pianificazione e gestione delle utilities consente di migliorare l’ambiente lavorativo, aumentare la produttività e nel contempo ottimizzare i costi di gestione migliorando i profitti dell’azienda». L’incontro al Richmond Facility Management Forum con Facility Manager, Responsabili Acquisti e Responsabili Servizi generali è, quindi, anche «un’opportunità di conoscere visioni alternative e best practices». Bussini si è detto molto soddisfatto anche perché «fin da subito c’è stata la possibilità di presentare i servizi di FBC e i riscontri durante i meeting sono stati positivi».

L’IMPORTANZA DELLA GESTIONE DEI COSTI DELLE UTENZE

«Tra i costi che gli imprenditori dovranno gestire con sempre maggiore attenzione, soprattutto dopo i cambiamenti geopolitici degli ultimi anni, ci sono quelli relativi alle utenze di luce, gas, telefonia e connettività», avverte Davide Bussini, secondo cui «non è soltanto un tema di selezione dei fornitori più vantaggiosi, ma piuttosto di contenimento dei consumi attraverso metodologie di pianificazione capaci di garantire comunque servizi aziendali di alto livello». Federico Bevilacqua ha spiegato che la scelta di portare FBC Italia al Richmond Facility Management Forum di Rimini è legata proprio alla convinzione che «la nostra proposta di servizio b2b sul controllo e la gestione più proficua e smart dei costi energetici e di telecomunicazione, possa migliorare gli ambienti di lavoro e valorizzare le risorse umane che rappresentano il capitale inestimabile di ogni impresa italiana». Infatti, la presenza di FBC Italia è fonte di ispirazione, oltre che riferimento per tutte le aziende che hanno necessità di pianificare e ottimizzare in termini di sostenibilità economica ed ecologica i costi delle utenze.

FBC ITALIA, PRIMO E UNICO SERVIZIO B2B

FBC Italia tramite i suoi consulenti svolge un’analisi a 360 gradi sulle utenze di energia, telefonia e telecomunicazioni offrendo soluzioni tailor made per ogni azienda. Dunque, oltre al controllo dei costi, viene fissato sempre l’obiettivo di mantenere i servizi di base e garantire un ambiente di lavoro in linea con le routine e le necessità dei lavoratori. FBC Italia è specializzata nel primo e unico servizio B2B che garantisce il controllo e la gestione più proficua e smart dei costi energetici e di telecomunicazione, in modo tale che l’impresa possa risparmiare tempo e denaro tramite il “metodo delle 4A”, protocollo ben definito di servizi, settato su tutte le diverse fasi del ciclo di gestione dei costi. Alla luce di tutto ciò, il Richmond Facility Management Forum per FBC Italia è un momento di crescita e confronto, oltre che un’occasione per condividere l’esperienza diretta e i risultati ottenuti, con l’obiettivo di rappresentare un punto d’ascolto sulle esigenze di risparmio e ottimizzazione delle utilities per le aziende presenti.

«Rappresentiamo una novità al Facility Management Forum, stiamo raccogliendo ottimi feedback e siamo di ispirazione e riferimento nel mercato delle Utilities come partner preziosi. Partecipare sta facilitando l’incontro e la condivisione di idee e strategie», conclude Federico Bevilacqua. Partecipare ad eventi con decision makers che si occupano di spazio del lavoro e capitale umano è fondamentale per essere al passo con i tempi e raccontare concretamente la lungimiranza imprenditoriale: nella fattispecie, per FBC Italia vuol dire stare in ascolto del mercato e intercettare i bisogni delle aziende sulle forniture di luce, gas, telefonia e connettività. Infine, l’incontro con imprenditori detentori di conoscenze e competenze, fa crescere le occasioni di collaborazione e di scambio ed è fondamentale per fare divulgazione su temi cari a FBC Italia, come la sostenibilità economica ed ecologica delle utenze, una mission che persegue nella sua proposta di servizio.











