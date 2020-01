FBI 2 / Anticipazioni 11 gennaio: Kristen combattuta su due fronti

FBI 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 11 gennaio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di FBI 2 in prima Tv assoluta. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Idoli americani” e “Il colore della pelle“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: un ristorante del vecchio quartiere di OA (Zeeko Zaki) viene preso di mira da una bomba. La volontà dell’agente di risolvere il caso lo spingerà presto a scontrarsi con la Castille (Alana De La Garza), il nuovo supervisore dell’FBI. La donna infatti non gradirà la fuoriuscita di notizie riguardo la possibilità che l’attacco sia stato effettuato da dei terroristi islamici. OA indaga comunque e scopre così che una delle vittime è un agente sotto copertura, a cui chiederà un aiuto per riuscire a catturare l’uomo che ha fatto esplodere il locale. Dovrà però prima chiedere il benestare della Castille, prima di scoprire che presto anche Central Park verrà colpita. Per fortuna Maggie (Missy Peregrym) riesce ad impedire una nuova esplosione, mentre OA ferma un ragazzino ed un altro sospettato. Intanto, Kristen (Ebonee Noel) ottiene la promozione ed un nuovo partner, Stuart Scola (John Boyd). Mentre i due aiutano Maggie e OA con il nuovo caso, il legame fra i due diventa sempre più intenso. Scola confessa inoltre di aver perso il fratello maggiore l’11 settembre. Quando la figlia di sei anni, Eli Harper, viene rapita, la madre blogger Stacy (Amy Rutberg) scrive numerosi articoli sul suo conto. La donna aveva avuto già modo di parlare diverse volte in tv della sua famiglia e la bambina sembrava avere persino dei fan. Uno di questi le ha inviato un libro illustrato con una dedica, in cui diceva che l’avrebbe amata per sempre. I genitori però hanno buttato via il libro non dandoci così tanto peso, almeno fino alla scomparsa di Eli. Perlustrando la cameretta della piccola, la squadra trova un’impronta su una finestra, che però non conduce ad un criminale noto. Intanto gli agenti indagano su Todd Crebins (Jordan Gelber), un molestatore noto che abita nelle vicinanze e che possiede un telescopio che ha puntato proprio verso la stanza di Eli. Si scopre poi che Drew (Sebastian Arcelus), il marito di Stacy, ha mentito sul suo alibi. Il caso si complica quando una telefonata del rapitore viene ricondotta ad un vecchio cellulare dell’uomo. Indagando a fondo, si scopre però che Stacy ha dato alla luce Eli grazie ad una madre surrogata. La squadra arresta così Lisa Defacio (Caroline Huey), la vera responsabile del rapimento. La donna infatti ha tentato di diventare come Stacy in seguito alla morte della madre, convincendosi anche di poter crescere la bambina meglio di lei.

FBI 2 ANTICIPAZIONI DELL’11 GENNAIO 2020

EPISODIO 3, “IDOLI AMERICANI” – Valerie Caldwell, una candidata alla Presidenza, viene presa di mira con un’autobomba proprio mentre si trova sotto casa. OA e Maggie vengono incaricati di trovare i responsabili prima che colpiscano ancora, anche se l’autista del mezzo è morto sul colpo surante l’attentato. Il caso porterà i due agenti a chiedersi se la donna sia stata presa di mira per le sue aspirazioni politiche oppure ci sia un’altra verità sotto tutta da scoprire. Intanto l’FBI indaga su un meme contro la Caldwell, scoprendo che è attribuito ad una donna piuttosto arrabbiata che vede nella senatrice una sorta di diavolo.

EPISODIO 4, “IL COLORE DELLA PELLE” – In seguito ad una sparatoria in un night club, l’FBI viene messa sotto accusa perchè sembra aver ignorato alcune minacce di un gruppo suprematista locale, il Primo Ordine. Durante l’attacco, Caleb Jackson ha perso la vita riuscendo ad affrontare l’aggressore e a salvare molti dei presenti. Nel frattempo, Kristen lotta con il suo impegno nei confronti dell’ufficio del Presidente e la sua responsabilità verso la comunità.



