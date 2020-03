FBI 2/ Anticipazioni 21 marzo: è giallo per un nuovo caso di rapimento

FBI 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 21 marzo 2020, Rai 2 manderà in onda un nuovo episodio di FBI 2 in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo “Vendetta“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Kristen (Ebonee Noel) ritorna al lavoro, ma nasconde di avere ancora dei traumi. OA (Zeeko Zaki) e Maggie (Missy Peregrym) invece indagano su una rapina in banca: un gruppo di criminali ha preso di mira le cassette di sicurezza e una testimone li ha sentiti parlare in ceceno. Grazie al riconoscimento facciale la squadra arresta Frank Ryan (Aaron Roman Weiner), che perde due dei suoi uomini nella sparatoria. Rivela poi di conoscere solo il nome del quarto uomo, Adam, che cercava qualcosa in una cassetta di sicurezza. Seguendo una pista, i federali risalgono poi al proprietario della cassetta, morto tempo prima.

Decidono così di verificarne il contenuto e trovano 40 mila dollari e alcuni passaporti falsi con il volto del proprietario. Poco dopo, Kristen trova il cognome di Adam grazie alle parole di Ryan: si tratta di un ex Mossad che ha già acquistato un biglietto aereo per Tel Aviv. Maggie e OA lo arrestano dopo un breve inseguimento e solo in seguito si scopre che ha prelevato una chiavetta USB con i nomi di tutti gli informatori che hanno collaborato con l’agenzia per un’operazione importante. Adam ha lasciato poi la chiavetta in un posto pattuito.

Kristen scopre grazie alle telecamere di sicurezza il volto del colpevole, James Lewis. Quest’ultimo però ha un alibi di ferro, visto che all’ora dello scambio si trovava a Boston. Con un’analisi profonda del video, Kristen capisce che i frame sono stati manipolati per attribuire la colpa a Lewis. OA e Maggie vengono quindi inviati nella zona della rapina per trovare un testimone che possa identificare il criminale. Incrociando i dati, Kristen riesce a localizzare il suo appartamento: si tratta di un ingegnere informatico. L’irruzione dei federali però non porta da nessuna parte, visto che si è dato alla fuga prima del loro arrivo. In realtà è nascosto in un bunker, dove viene scovato dalle forze speciali qualche ora più tardi. L’interrogatorio tuttavia mette sotto scacco OA e Maggie: Sentinel (Jeremy Davies), il criminale, sa perfettamente che Isobel (Alana De La Garza) è a capo dell’operazione.

Rivela anche di aver piazzato già una bomba che potrebbe creare dei danni enormi a tutto il Paese. Isobel è costretta così a scendere a patti pur di raggiungere la bomba prima che la Borsa salti in aria. Jubal (Jeremy Sisto) decide comunque di giocare d’astuzia, sicuro che Sentinel li abbia presi in giro. Allo scadere dell’ora decisiva non avviene alcuna esplosione e Juba lo incastra. Ha ideato infatti una trappola per far credere a Sentinel che la Borsa fosse già aperta, senza dire nulla a Isobel. A caso concluso, Jubal rivela a Kristen di non poterla riabilitare a livello operativo e le chiede di rimanere al suo fianco per gestire le operazioni da remoto.

ANTICIPAZIONI DEL 21 MARZO 2020

EPISODIO 13, “VENDETTA” – Il figlio dell’ex agente speciale Dan Osborne viene rapito mentre stava andando a scuola. Il padre del ragazzo decide di collaborare con i federali, soprattutto perchè teme che il rapimento sia legato al suo vecchio lavoro. Scopre però che il figlio nascondeva 5 mila dollari nella sua stanza. Sul denaro vengono ritrovate inoltre le impronte di Beth, una cara amica di Jake con cui stava vendendo droghe ad altri studenti per aiutarli con lo studio. La ragazza rivela inoltre che Jake potrebbe essere stato rapito dal suo fidanzato Warren. Il ragazzo viene localizzato mentre sta bruciando tutto e con del sangue sulla camicia. Il mistero però si infittisce: Warren afferma di aver lasciato Jake ancora in vita e qualcun altro lo ha raccolto lungo la strada, un ex detenuto.



