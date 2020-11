FBI 2/ Anticipazioni episodio 19 novembre Rai 2: un’esplosione sconvolge OA (Replica)

FBI 2, anticipazioni episodio 19 novembre in replica su Rai 2

Dopo il finale della prima stagione, per i fan e il pubblico di Rai 2, è arrivato il momento di guardare il primo episodio di FBI 2 in onda in replica oggi, 19 novembre, dalle 21.10 circa. Un caso personale, questo è il titolo di questa première di stagione che è già al suo secondo passaggio in chiaro in casa Rai ma che in Patria è andato in onda il settembre dello scorso anno lasciando il pubblico a bocca perta per via del caso che terrà impegnati Bell e Zidan pronti ad indagare sull’esplosione che ha avuto luogo in un ristorante egiziano. All’improvviso il caso diventerà personale per Zidan ma le cose si complicano quando scopre che uno dei testimoni è un agente sotto copertura. Ciliegia sulla torta, per Chazen arriva la promozione sul campo finendo al fianco dell’agente Stuart Scola. Zidan scopre che uno dei testimoni è un agente sotto copertura.

Un’esplosione sconvolge OA nel primo episodio di FBI 2

L’incidente scatenante d questo primo episodio di FBI 2 è stato il bombardamento di un ristorante nel vecchio quartiere di OA ma l’episodio virerà rapidamente in un territorio complicato quando un musulmano che rivendicherà la responsabilità dell’atto. Di solito è sempre la stessa squadra dell’FBI che conosciamo e amiamo, a risolvere il caso della settimana ma questa volta c’è qualcosa di strano visto che con loro c’è un’altra persona con loro e OA si è trovato costretto a fare i conti con Joseph, un agente sottocopertura, che non si è fatto alcuno scrupolo quando in seguito, sotto la sua falsa identità, ha convinto due giovani ragazzi ad aiutare a compiere un attacco terroristico sulla città. Sarà proprio questo che spingerà il nostro protagonista a farsi travolgere dall’emotività quando si è trovato ad affrontare uno degli adolescenti che l’agente ha circuito. Come finirà per loro? Il primo episodio di FBI 2 ha avuto modo di introdurre il nuovo agente speciale in carica Isobel Castille (Alana De La Garza), una sorta di antagonista guidata dai risultati e risoluta, in netto contrasto con Dana (Sela Ward).



