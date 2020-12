FBI 2/ Anticipazioni episodio oggi, 10 dicembre: Il colore della pelle

FBI 2, anticipazioni episodio oggi, 10 dicembre

Ancora repliche per FBI 2 che tornerà su Rai2 con gli episodi in prima visione solo a gennaio, subito dopo le feste. Fino ad allora i fan dovranno accontentarsi di vedere o rivedere i primi episodi della seconda stagione in replica e anche oggi, 10 dicembre, lo faranno con un singolo appuntamento con il quarto episodio dal titolo ‘Il colore della pelle‘ in cui l’FBI dovrà occuparsi di una sparatoria un discoteca fino a quando metterà a fuoco alcune questioni di cui non aveva tenuto conto all’inizio. Ma di cosa si tratta? Intanto, Kristen si divide tra il suo impegno nell’Ufficio di presidenza e la sua responsabilità nella propria comunità, come riuscirà a districarsi tra le due cose? L’episodio in onda in replica questa sera si apre con un uomo armato che ha aperto il fuoco in una discoteca. Ne ha ucciso uno e ne ha feriti altri tre ed è stato messo in fuga da uno degli ospiti, Caleb Jackson, rimettendoci la sua stessa vita.

L’FBI ha peccato di negligenza causando una tragedia?

Parte da qui l’episodio di oggi, 10 dicembre, di FBI 2 in onda dalle 21.10 circa su Rai2. L’FBI è stato chiamata per indagare su questa tragedia e se in un primo momento hanno pensato ad una sparatoria di massa che è stata interrotta, il team rimane sorpreso quando alcuni dei testimoni hanno iniziato a indicare qualcos’altro. Qualcosa di più sinistro. I testimoni stavano ricordando un incidente qualche tempo fa in cui un gruppo di suprematisti bianchi aveva minacciato i frequentatori del club in gran parte neri e anche la famiglia di Caleb e quindi tutti si chiedono se la tragedia si sarebbe potuta evitare oppure no perché tutti hanno ignorato quelle minacce e quell’incidente. Gli agenti dell’FBI sulla scena di questa sparatoria avevano successivamente controllato i loro file sull’incidente precedente e sembra che fossero in realtà negligenti, ma perché e cosa succederà adesso?



