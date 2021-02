FBI 2/ Anticipazioni episodio oggi 13 febbraio: chi ha dirottato l’autobus?

FBI 2, anticipazioni episodio oggi, 13 febbraio

Penultimo appuntamento con FBI 2. La serie sta volgendo al termine per questa seconda stagione e l’episodio del prossimo sabato sarà proprio l’ultimo e questo significa che i colpi di scena e i punti interrogativi non mancheranno. Come finirà per i nostri agenti e quali saranno gli ultimi casi che dovranno risolvere? La prima risposta arriverà proprio questa sera con un singolo episodio dal titolo Il sogno americano in cui un autobus pieno di bambini viene preso in ostaggio su una strada di sacchi. Omar sta prendendo un caffè con la famiglia quando riceve una chiamata e si dirige in ufficio scoprendo di quello che è accaduto e dei ragazzi scomparsi e in tutto questo Maggie è a lavoro sotto copertura. Un agente sulla scena dice loro che conosce l’autista ed è un bravo ragazzo. Si dirigono verso il bosco e trovano un guanto e una pila di cellulari e così capiscono che ogni tipo di contatto potrebbe essere adesso più complicato. Le cose peggiorano quando trovano il cadavere dell’autista, chi ha dirottato l’autobus con i ragazzi quindi?

FBI 2, chi ha sequestrato l’autobus?

Nel nuovo episodio di FBI 2, le indagini prendono il via con Isobel che arriva alla scuola elementare per incontrare tutti i genitori per discutere con loro il caso mentre i nostri agenti iniziano a indagare e interrogare tutti i genitori. Una madre menziona uno strano incidente dell’altro giorno in cui una berlina verde stava seguendo l’autobus e così l’FBI rintraccia il video e prova a capire di chi può essere l’auto. Per fortuna un aiuto arriva proprio dai video dei telefoni ritrovati in cui vediamo 2 uomini armati che salgono sull’autobus con le maschere. Sono anche riusciti a ottenere un video dalle telecamere stradali della berlina verde. Appartiene a un uomo di nome Carl che ha una lunga fedina penale. Che sia davvero lui l’uomo che stanno cercando? Lo scopriremo solo questa sera.



