FBI 2/ Anticipazioni episodio oggi 15 gennaio: un avvocato, una prostituta e…

FBI 2, anticipazioni episodio oggi, 15 gennaio

Sarà l’episodio numero 14 quello che ci attende per FBI 2 questa sera su Rai2. Come sempre l’appuntamento è fissato per le 21.10 circa quando la serie andrà in scena con Sensi di colpa. Questo è il titolo del nuovo episodio della serie con Missy Peregrym e Zeeko Zaki che porterà proprio i loro Bell e Zidan ad indagare su un duplice omicidio. Le vittime del caso questa volta sono un avvocato e una prostituta e se in un primo momento sembra che i due potessero essere amanti, presto la prospettiva cambierà e i nostri agenti dovranno trovare prove e una nuova pista per arrivare alla verità.

L’episodio si aprirà con una donna uccisa proprio accanto al corpo di un uomo morto che è stato colpito alla testa. La squadra viene chiamata sulla scena quando viene scoperto che l’uomo, Scott Conway, ha lavorato per il governo come procuratore distrettuale. Il team va a interrogare sua moglie e la collega Mona per chiedere informazioni sui casi su cui ha lavorato ma sembra che tutto sia normale.

Il procuratore Scott Conway e la prostituta erano amanti?

Intanto, le indagini vanno avanti nel nuovo episodio di FBI 2 e presto la donna deceduta viene identificata come Maya, una escort, e l’agente Jubal si prende la responsabilità di andare a dare la notizia alla madre di Maya che reagisce sbattendogli la porta in faccia. I media vengono a conoscenza della professione di Maya e fanno girare i titoli per far sembrare che il pubblico ministero Scott avesse una relazione con lei mentre Jubal chiede alla squadra di interrogare su un artista emergente di nome Tracey che quella notte l’aveva ingaggiata. Grazie alla videosorveglianza scoprono che Maya lascia in fretta la festa di Tracy seguita da un uomo Thumper che è un magnaccia e in una banda chiamata 718. Tracey taglia subito con Thumper e gli agenti lo coinvolgono per scoprire la verità, ma fino a dove si spingeranno?



