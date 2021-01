FBI 2/ Anticipazioni episodio oggi, 30 gennaio: chi ha rapito Chloe?

FBI 2, anticipazioni episodio oggi, 30 gennaio

Siamo ormai agli sgoccioli di FBI 2 e per fortuna anche oggi, 30 gennaio, la serie andrà in onda con un singolo episodio senza alcuno stop. Dopo il no alla serata medical di ieri sera, la Rai ha confermato la serata adrenalinica di questa sera quando FBI 2 tornerà in coppia con Blue Bloods 10 avvistando la meta, il finale di questa stagione. Ad andare in onda sarà l’episodio numero 16 dal titolo Camera blindata in cui a finire alla porta della polizia sarà Helton quando non riuscirà a trovare la figlia che sembra essere sparita nel nulla. Sembra proprio che le risposte che stava cercando però non arriveranno visto che gli agenti chiuderanno in fretta il caso e così l’uomo, in preda allo sconforto, rapisce la figlia di un miliardario certo di ottenere così l’attenzione che merita.

Doppio rapimento nei nuovi episodi di FBI 2?

Nel nuovo episodio di FBI 2 è Nathaniel Ford ad affrontare il rapimento di sua figlia convinto che sia la causa del suo comportamento nel mondo degli affari e di tutti i nemici che si è fatto in questi anni e così contatta il vicedirettore dell’FBI, un amico, per chiedere i migliori agenti per lavorare sul caso raccontando loro tutto quello che poteva. Ford e la sua figlia hanno un attimo rapporto e quindi gli avrebbe detto se ci fosse stato un problema a scuola. Chloe non aveva nemici. Non ha visto nessuno seguirla e quindi non c’era nessuno che avesse un motivo per rapirla per questo esclude che si tratti di una questione personale. Di recente ha lanciato Sweet Sixteen da due milioni di dollari per Chloe e i media ne hanno parlato e tutto ciò potrebbe aver causato questo rapimento. A quel punto sono gli agenti protagonisti della nota serie tv americana a mettersi a lavoro cominciando dai filmati di sicurezza per rintracciare il veicolo in cui è stata portata via l’adolescente e questo li ha riportati al furto d’auto. Chloe non aveva nemici. Non ha visto nessuno seguirla e quindi non c’era nessuno che avesse un motivo per rapirla per questo esclude che si tratti di una questione personale.

Che fine ha fatto Chloe?

Di recente ha lanciato Sweet Sixteen da due milioni di dollari per Chloe e i media ne hanno parlato e tutto ciò potrebbe aver causato questo rapimento. Si scopre che il loro rapitore aveva rubato l’auto poche ore prima di usarla con Chloe. Il rapitore ha anche detto alla donna che stava rubando l’auto che stava facendo “questo” per sua figlia. Tutti questi indizi permetteranno agli agenti di arrivare fino alla soluzione dell’intricato caso? Lo scopriremo solo questa sera quando l’episodio andrà in onda su Rai2 a partire dalle 21.20 circa come ogni sabato.



