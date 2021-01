FBI 2/ Anticipazioni episodio oggi 9 gennaio: chi ha rapito il figlio di Osborne?

FBI 2, anticipazioni episodio oggi, 9 gennaio

Toccherà all’episodio numero 13 di FBI 2 aprire le danze questa sera su Rai2 dopo la lunga pausa natalizia che ha tenuto l’alta tensione e i crime della rete in panchina. Finalmente via l’albero di Natale e via anche i film classici di questo periodo, questa sera si torna a fare sul serio con gli episodi della seconda parte di stagione di FBI 2 e con gli episodi di Blue Bloods 10. Le due serie terranno compagnia al pubblico a partire dalle 21.10, ma quale sarà il caso di cui dovrà occuparsi la nostra squadra? L’appuntamento è fissato per oggi, 9 gennaio, con l’episodio dal titolo Vendetta in cui sarà un rapimento a tenere tutti impegnati.

A finire nelle grinfie dei suoi aguzzini sarà addirittura il figlio di Dan Osborne, un agente dell’F.B.I. in pensione. Come se questo non bastasse, l’uomo a cui hanno rapito il figlio è amico di Isobel e così la squadra inizia le sue indagini cercando di capire se possa essere una vendetta quella a muovere i suoi rapitori oppure no. Osborne era un agente esperto prima di andare in pensione. Sapeva di dover denunciare subito il rapimento di suo figlio ed è esattamente quello che ha fatto. Ha denunciato il rapimento.

Chi ha rapito il figlio di Dan Osborne in FBI 2?

Nel nuovo episodio di FBI 2 in onda oggi, Dan Osborne ha quindi cercato di aiutare il più umanamente possibile perché pensava che il rapimento di suo figlio avesse qualcosa a che fare con lui ma non è così. Suo figlio aveva cinquemila dollari nascosti nella sua stanza e sicuramente quello non era frutto del suo lavoro. Le indagini portano a galla un lavoro secondario e così l’FBI ha interrogato gli amici di Jake a cominciare da Beth perché le sue impronte digitali sono state trovate sul denaro.

Proprio la sua amica intima rivelerà che lei e Jake vendevano farmaci per studio ai loro amici a scuola ma non sa chi sia il fornitore e non è al corrente di problemi relativi al suo lavoro. Forse a rapirlo è stato il suo fidanzato venuto al corrente del loro rapporto e dei loro traffici?

