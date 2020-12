FBI 2/ Anticipazioni oggi, 3 novembre: attentato per Bell e Zidane (Replica)

FBI 2, anticipazioni episodio di oggi, 3 novembre, in replica

FBI 2 aprirà le danze in questa affollata serata del giovedì in cui la serie si troverà a fare da tappabuchi con i fan in attesa di vedere i nuovi episodi ancora inediti. Al momento l’appuntamento è confermato con un singolo episodio questa sera dalle 21.10 con l’episodio numero 3 dal titolo Idoli americani in cui sentiremo ancora parlare di un nuovo caso ma anche di quelli che sono gli intrecci personali tra i protagonisti della serie. Cosa succederà e come reagiranno i fan davanti a quello che vedranno (o rivedranno) in questo nuovo episodio? Le anticipazioni rivelano che Bell e Zidan dovranno concentrarsi sull’attentato a una donna in corsa per la presidenza. Qualcuno ha cercato di ucciderla finendo col ferirla mentre una sua guardia viene uccisa e la squadra inizia una corsa contro il tempo per cercare l’autore dell’attentato. Qual è il suo volto?

Un attentato tiene impegnati Bell e Zidan ma…

Nel nuovo episodio di FBI 2, la deputata di New York Valerie Caldwell è stata quasi uccisa. La candidata alla presidenza stava tornando a casa quando si è ricordata di aver dimenticato la borsa ed è tornata indietro ed è in quel momento che la sua auto è esplosa. Era un segreto di Pulcinella che Caldwell avesse guidato in città e quindi la bomba era chiaramente destinata a lei ma se per fortuna lei si è solo ferita, Alex Peters è morto sul colpo. Adesso la squadra dovrà concentrarsi sui suoi numerosi nemici e, in particolare, un uomo che aveva pubblicato un meme sull’esplosione di Caldwell, un tale Ted Harris. Cosa è successo e chi è il vero colpevole in questa storia?



