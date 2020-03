FBI 2 oggi 28 marzo non va in onda, perchè?/ Slitta ancora l’episodio

Oggi, sabato 28 marzo 2020, FBI 2 non andrà in onda nella seconda serata di Rai 2 a causa di un cambiamento nei palinsesti dell’emittente italiana. Il secondo canale della Rai trasmetterà infatti una puntata speciale di Petrolio, Antivirus: verrà analizzato da vicino la situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo l’Italia e il resto del mondo a causa della diffusione del Coronavirus. Stop quindi per la serie tv crime della CBS, rimasta ferma al dodicesimo episodio, dal titolo “Lavoro di squadra“.

FBI 2, DOVE SIAMO RIMASTI

I fan sono in attesa di scoprire se FBI 2 ritornerà sul piccolo schermo nel mese di aprile oppure se dovremo rimandare tutto a settembre: nel frattempo, rivediamo quanto è accaduto nella puntata. In seguito alla sparatoria in cui ha rischiato di perdere la vita, Kristen (Ebonee Noel) ritorna al lavoro nascondendo un segreto: il trauma non l’ha mai abbandonata, ma cercherà di non far trapelare nulla. Anche se una delle colleghe scoprirà tutto e poi deciderà di parlare con i capi. Intanto viene assegnata alla squadra di Jubal (Jeremy Sisto), che la mette subito all’opera per un nuovo caso. Un gruppo di criminali ha fatto una rapina in banca e Kristen riuscirà, grazie al riconoscimento facciale, di identificare due uomini, fra cui Frank Ryan (Aaron Roman Weiner). Maggie (Missy Peregrym) e OA (Zeeko Zaki) riusciranno a catturarlo dopo una sparatoria e scopriranno così che il capo dell’operazione è un certo Adam, di cui non si sa nulla. Frank afferma che lo sconosciuto fosse molto interessato al contenuto di una cassetta di sicurezza, che verrà aperta poco dopo. All’interno verranno ritrovati 40 mila dollari e diversi passaporti falsi.

Il caso diventerà più complicato quando Isobel (Alana De La Garza) realizzerà che il criminale che stanno cercando è Sentinel (Jeremy Davies), un pericoloso terrorista a cui dà la caccia da diverso tempo. Nonostante le sue abilità, l’ex membro del Mossad verrà comunque catturato grazie all’intuito di Kristen. Sentinel però rivelerà di essere pronto a far saltare la Borsa nell’ora di punta se non verrà rilasciato, obbligando Isobel a farlo fuggire. La donna accetterà alla fine il compromesso, sicura che solo così potrà evitare una grande tragedia. Kristen e Jubal invece sono del parere opposto e sono certi che in realtà Sentinel abbia mentito, che non esista nessuna bomba pronta per esplodere. Organizzano così una trappola per ingannare il terrorista: gli mostrano la registrazione video dell’apertura della Borsa, costringendolo ad ammettere il bluff. Jubal si convince inoltre che Kristen gli potrà essere utile nel team informatico, date le abilità dimostrate sul campo. L’agente però realizzerà che Jubal è stato informato dei suoi problemi.

FBI 2, L’EPISODIO 13 RIMANDATO

Anche se non sappiamo ancora quando verrà trasmesso il tredicesimo episodio di FBI 2, possiamo già scoprire il cuore della trama: il nuovo caso coinvolgerà questa volta un ex agente speciale, che accetterà di collaborare con la squadra per scoprire chi ha rapito suo figlio. Dan infatti teme che il ragazzo abbia pagato lo scotto per la sua ex professione e che il suo rapitore possa essere una sua vecchia conoscenza. Le indagini però riveleranno che il figlio ha una doppia vita e che stava vendendo della droga per lo studio a diversi compagni di scuola, con la complicità dell’amica Beth. Quest’ultima rivelerà poi ai federali di avere un terribile sospetto: il suo fidanzato, Warren, le aveva fatto capire di voler fare del male al figlio di Dan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA