FBI 3/ Anticipazioni episodio 29 maggio: Jubal in crisi tra lavoro e problemi

FBI 3, anticipazioni episodio oggi, 29 maggio

FBI 3 è una pratica che Rai2 vuole chiudere in fretta tanto che proprio in questi giorni la rete ha annunciato che andrà avanti con la messa in onda dei nuovi episodi fino al 12 giugno prossimo quando andrà in scena una vera e propria doppietta con un rocambolesco finale di stagione quasi in contemporanea Usa. Proprio la settimana scorsa è andato in onda l’ultimo episodio della serie in Patria e tra meno di quindici giorni avremo modo di vederlo anche in Italia con un grande seguito in termini di ascolti, questo è certo. Per questa sera però, tutto rimarrà come sempre.

L’appuntamento è fissato alle 21.05 circa quando andrà in onda un singolo episodio, il numero 12, dal titolo Padri e figli. Nell’episodio dell’FBI di stasera, l’episodio inizia con il dottor Adam Lee e la dottoressa Nicole Wright che escono dall’ospedale. Adam chiama un taxi quando un’auto esce dal nulla, un uomo mascherato esce con una pistola, colpisce Adam sulla testa e lo fa cadere, afferra la dottoressa Wright e la mette nel bagagliaio dell’auto.

Jubal diviso tra lavoro e vita privata

Il nuovo episodio di FBI 3 prenderà il via proprio da qui. Jubal è in un bar con Samantha e scopre che Tyler è stato male negli ultimi giorni. Ha vomitato e aveva la febbre alta, i suoi occhi sono davvero iniettati di sangue. Il pediatra ha eseguito un esame del sangue e ha detto che sembrava preoccupante, Tyler dovrebbe vedere uno specialista, un gastroenterologo. La buona notizia è che Allan conosce un ragazzo, il migliore della città e hanno un appuntamento già in giornata. Riceve una chiamata, ha un caso, Samantha gli dice di andare, probabilmente non è niente. L’appuntamento è alle 3 del pomeriggio, Jubal dice che la raggiungerà, ma sarà davvero così?

Omar, Maggie e Jubal sono sulla scena in cui la dottoressa Wright è stata rapita, la sua borsa con il suo cellulare sono a terra quindi non si tratta di una semplice rapina e l’FBI pensa che ci sarà una richiesta di riscatto. Su una telecamera del traffico, hanno una visuale dell’auto che l’ha portata via e sopra c’è un adesivo per il pass EZ, è registrato al dottor Lucas Caldwell, che ha uno studio privato a Manhattan. A quanto pare però anche a casa sua è successo qualcosa di strano, anche lei è sparita nel nulla? La dottoressa forse non è una sospettata, è anche lei una vittima.



