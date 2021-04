FBI 3, anticipazioni episodio oggi, 10 aprile

Tabula Rasa è l’episodio di FBI 3 in onda questa sera su Rai2 intorno alle 21.05 circa, cosa succederà e cosa ne sarà dei nostri agenti che si troveranno ad affrontare un nuovo caso? Secondo le prime anticipazioni dell’episodio sembra che il team sarà alla ricerca di una ragazza rapita mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia. Forse tutto questo può essere legato al loro passato? Sembra che in famiglia ci si un caso di omicidio irrisolto e forse questo potrebbe essere alla sua scomparsa. Maggie mette in dubbio la sua relazione con Nestor soprattutto quando scopre una serie di bugie, ma quali? L’uomo ha spiegato i suoi figli vivevano a Puerto Rico con la loro madre e che non riesce a vederli quanto vorrebbe e fino a questo momento non ha parlato di loro perché voleva assicurarsi che la loro relazione fosse solida e questo manderà in crisi Maggie che avrebbe voluto saperlo prima.

Maggie e Nestor litigano, si lasceranno?

Prenderà il via da qui il nuovo episodio di FBI 3 in cui Maggie e Nestor stavano per litigare al riguardo quando il lavoro ha chiamato: c’è stato un rapimento nello stato di New York, una bambina di cinque anni, Grace Harris è sparita dall’Upper West Side dove vive con i suoi genitori che erano entrambi benestanti. La bambina era in vacanza con i suoi genitori, zia e zio ed erano lontani da casa e nessuno li avrebbe seguiti così lontano solo per rapire la bambina e così l’FBI si concentra su qualcuno della zona. Hanno chiesto alla famiglia se hanno notato qualcuno in giro e lo zio si è ricordato di un ragazzo bianco mentre prendeva la legna per il fuoco e così si partirà con le indagini proprio da qui visto che il ragazzo, Don Kirkpatrick, era ubriaco e ultimamente lo è stato spesso tanto da intrufolarsi in casa della sua ex moglie per vedere i loro figli e lei ha chiesto un ordine di restrizione contro di lui. L’uomo afferma di non essere colpevole del rapimento ma ha visto un uomo trascinare una bambina e la bambina non voleva andare con lui. Ma chi l’ha presa e perché?

