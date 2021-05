FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi 15 maggio: chi ha ucciso la guardia?

FBI 3, anticipazioni episodio oggi, 15 maggio

Siamo ormai agli sgoccioli della messa in onda di FBI 3. Rai2 ha deciso di andare avanti per un altro mese per mandare in onda tutta la stagione per intero con un maxi finale da due episodi il prossimo 12 giugno. Fino ad allora l’appuntamento sarà singolo e settimanale e, in particolare, proprio oggi, 15 maggio, sarà con l’episodio numero 10 dal titolo Sorveglianti e Sorvegliati in cui il team è a caccia di due aggressori che hanno una particolarità, indossano delle maschede di animali quando compiono le loro rapine a mano armata. A complicare le cose non sono solo i furti ma anche il fatto che durante il loro ultimo corpo si sono lasciati alle spalle una guardia di sicurezza morta. Tiffany e Scola stanno valutando l’offerta del NYPD per partecipare alle indagini.

Chi ha ucciso la guardia in FBI3?

Prende il via da qui il nuovo episodio di FBI 3 che aprirà le danze questa sera a partire dalle 21.10 circa su Rai2 un gruppo che indossava maschere di animali ha commesso una rapina a mano armata. Hanno rapinato un negozio per incassare assegni e proprio in quel momento è arrivata la guardia di sicurezza pronta ad iniziare il suo turno ma trovandosi in un conflitto a fuoco con i ladri rimanendo ucciso. La vittima era Howard Kirkland e il negozio di incassi era il suo secondo lavoro, mentre il suo lavoro principale era quello di guardia di sicurezza presso l’edificio federale. Era quindi un impiegato federale e quindi il suo omicidio è diventato un caso per l’FBI e la squadra prenderà la sua morte sul personale. Conoscevano tutti Kirkland. Hanno parlato con lui in molte occasioni e sapevano che aveva rimandato la pensione dopo che sua moglie si era ammalata perché aveva bisogno di soldi e quindi ciò che è accaduto alla sua famiglia non poteva essere accaduto nel peggiore dei momenti. I detective del NYPD Frank Dixon e Roger Palmer saranno assegnati a questo caso e all’inizio Tiffany era felice perché Frank era il suo ex TO e quindi nutriva per lui un grande rispetto solo che aveva notato che Stuart non provava lo stesso, era noto per trattare l’NYPD come inferiore.

Cosa succederà quindi in questo nuovo episodio tra conflitti personali e casi da risolvere? Al momento non ci rimane che attendere qualche ora prima di capire cosa succederà ai protagonisti della nuova puntata della serie in cui Stuart voleva solo giustizia per Kirkland iniziando così a cercare in diversi negozi fino a quando non troverà quello giusto, e poi?

