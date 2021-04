FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi, 17 aprile: Nestor e Maggie in crisi?

FBI 3, anticipazioni episodio oggi, 17 aprile

Il titolo del nuovo episodio di FBI 3 in onda oggi, 16 aprile, nel prime time di Rai2 è Reazioni e, per la gioia dei fan, siamo ancora agli inizi di questa stagione che potrebbe andare in onda almeno fino all’estate per poi tornare nei prossimi mesi, magari in autunno. Ma cosa succederà in questo nuovo episodio che metterà a rischio la relazione tra Nestor e Maggie che hanno già traballante. I due non viaggiavano poi benissimo fino a quando è arrivato un duro colpo per lei ovvero l’esistenza nella vita di Nestor di due figli, questo metterà fine certa quindi alla loro relazione oppure no? Nel nuovo episodio di FBI 3 non solo assisteremo all’intreccio personale tra i protagonisti ma ad un altro caso da risolvere. A tenere alta l’attenzione è il furto di una cisterna di Ammonianca che qualcuno ha portato via dal deposito della dogana nel Queens.

Nestor e Maggie in crisi?

Prenderà il via proprio da qui il nuovo episodio di FBI 3 quando proprio durante il furto due agenti federali sono rimasti colpiti a morti e se in un primo momento gli agenti pensano allo spaccio, in seguito sembra che le cose siano ancora peggiori. Di ritorno al quartier generale, Nestor ha un’idea per un’operazione per catturare il sospetto. Lo approvano ma Maggie e OA devono farne parte. Quella notte si incontrano con uno dei membri della banda ma senza ottenere molto. Vogliono tutti che Nestor gli consegni i soldi e le cose peggiorano di momento in momento perché l’agente sembra davvero più spericolato del solito fino a che non riescono a portare il membro della banda Lyle per interrogarlo finendo poi tutti sotto copertura. Cosa succederà a quel punto? Riusciranno a trovare quello che cercano oppure no?

