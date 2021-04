FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi, 3 aprile: delitto passionale o razzista?

Fbi 3, anticipazioni puntata oggi, 3 aprile

Amore folle, questo è il titolo dell’episodio in onda oggi di FBI 3 su Rai2. Dopo la pausa la serie torna in onda in coppia con Blue Bloods 10 per portare sullo schermo un nuovo caso da risolvere e nuovi colpevoli da mettere dietro le sbarre. Ma cosa succederà questa sera? Una sparatoria durante una Quinceañera causerà la morte di due persone o, meglio, due donne, la festeggiata e sua madre. La giovane Elena era davvero l’obiettivo di chi ha sparato o c’è qualcosa che i nostri eroi non sanno ancora e dovranno portare a galla? A peggiorare le cose ci pensano i testimoni che rivelano che l’uomo che ha sparato uccidendo le due donne in realtà ha urlato oscenità e insulti razzisti. Forse il delitto ha matrice razziale?

Delitto passionale per gli agenti di FBI 3

E’ l’FBI a seguire questa pista raccogliendo i primi indizi e le testimonianze e questo porta ad un primo sospetto, Patrick Ryan, leader del momento di supremazia bianca di Boston. L’uomo è uscito di prigione di recente e quindi ci sarebbero sia movente che circostanze favorevole per un suo colpo ma tutto finisce in un vicolo cieco quando proprio a casa di Patrick gli agenti trovano le foto del ristorante in cui è andata in scena la sparatoria ma, in particolare, quella di Gabriel, un cameriere del locale. A quel punto Tiffany e Scola ricominciano da capo per risolvere il caso del nuovo episodi di FBI 3 provando a rintracciare l’uomo per interrogarlo ma convinti anche che dietro al giovane cameriere in realtà si nasconda un boss dedito allo spaccio, Jose Martinez dei Latin Player. A tenere insieme gli indizi e anche i due uomini ci sarebbe Valentina, la donna di Jose ma anche di Gabriel. A quel punto tutto si sposta su un altro asse, quello dell’omicidio passionale, sarà davvero questa la pista giusta da seguire?

Gabriel incastrato?

Questo è il motivo per cui Gabriel crede che Ryan stesse cercando di ucciderlo. Pensa che a Ryan sia stato ordinato di farlo da Martinez e quindi il team ha controllato Martinez. C’era un file su di lui dall’interno del dipartimento. Un’altra squadra dell’FBI stava indagando su Martinez e stava cercando di costruire un caso RICO contro di lui. Questo caso era gestito da Nestor che sta uscendo con Maggie e questo manda in tilt OA. Cos’altro succederà nel nuovo episodio della serie in onda questa sera a partire dalle 21.20 circa su Rai2 con un singolo episodio? Lo scopriremo tra qualche ora.

