FBI 3/ Anticipazioni ultimi episodi 12 giugno: finale, resa dei conti tra Isobel e Vargas

FBI 3, anticipazioni ultimi episodi oggi, 12 giugno

Doppio episodio e gran finale per FBI 3 che torna in onda questa sera con gli ultimi due episodi della stagione che negli Usa è andato in onda qualche giorno fa, poco prima della fine di maggio. Una vera e propria messa in onda in contemporanea che sicuramente farà piacere ai fan che, però, questa sera dovranno salutare i protagonisti. Ad andare in scena saranno gli ultimi due episodi, Traumi e Scala Reale, in cui Jubal fa muovere la sua squadra su un nuovo caso di sparatutto attivo.

FBI 4, ci sarà?/ Anticipazioni e data d'uscita quarta stagione: "Tripla minaccia"

Scola e Tiffany aggiornano OA e Maggie sulla scena quando viene a galla che un dipendente ha cercato di fermare i tiratori ma senza molto successo. Nella sua missione di salvataggio, però, è riuscito a vedere un uomo, bianco, dall’aspetto militare e dopo aver visionato i video della sorveglianza, capiscono subito che c’è già un primo sospetto.

FBI 3/ Anticipazioni episodio 29 maggio: Jubal in crisi tra lavoro e problemi

Finale di FBI 3, Isobel e Vargas alla resa dei conti?

Prende il via da qui il doppio episodio di FBI 3 che regalerà al pubblico il finale in cui, mentre indaga su un incidente in un ristorante di New York City, la squadra è alla ricerca del movente che potrebbe essere ricercato nel razzismo. Gli agenti scopriranno che c’è ben altro alla base di questo nuovo caso e tutto mentre Maggie (Missy Peregrym) inizia a notare un comportamento preoccupante della sua collega Elise.

Nel vero e proprio finale, il secondo episodio di FBI 3 in onda questa sera, cinque uomini della New York bene vengono uccisi durante un’esclusiva partita di poker e se in un primo momento sembra che al centro ci sia una rapina, subito dopo si capisce che c’è altro sotto e che gli agenti si troveranno a fare i conti con una vecchia conoscenza dell’FBI: Antonio Vargas (David Zayas). Proprio una delle vittime è Felix, figlio di Vargas, capo del Cartello Durango. Ci sarà la resa dei conti con Isobel (Alana De La Garza)?

FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi 15 maggio: chi ha ucciso la guardia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA