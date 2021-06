FBI 4, ci sarà?/ Anticipazioni e data d’uscita quarta stagione: “Tripla minaccia”

Si conclude questa sera, su Rai2, la terza stagione della serie TV FBI con l’ultimo doppio appuntamento in prima serata. Una notizia che porta i fan dello show a chiedersi se ci sarà una quarta stagione: FBI 4 si farà? La risposta è sì! I telespettatori della serie statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Tuk possono tirare un sospiro di sollievo perché è l’arrivo di una quarta stagione è ormai ufficiale, così come lo è il rinnovo del suo spin-off FBI: Most Wanted, che arriva ad una terza stagione. Ad annunciarlo pochi mesi fa è stato il presidente della CBS, network americano. “FBI è il marchio con la più rapida crescita in televisione, e il nostro partner Dick Wolf ha trovato un altro modo creativo per espandere il suo universo”, ha dichiarato appunto Kelly Kahl in una nota riportata da TvLine.

FBI 3/ Anticipazioni ultimi episodi 12 giugno: finale, resa dei conti tra Isobel e Vargas

FBI 4 si farà: uscita e numero di episodi

Il presidente della CBS Kelly Kahl ha dunque svelato le motivazioni che hanno portato al rinnovo della serie anche per una quarta stagione: “FBI: International è un dramma intrigante e distinto che integra perfettamente i suoi fratelli avvincenti, FBI e FBI: Most Wanted, creando un’invidiabile tripla minaccia per la prossima stagione che si adatterà perfettamente alla nostra lineup“. Per quanto riguarda la data d’uscita della quarta stagione di FBI, si prevede che possa giungere nella stagione 2021/2022 e potrebbe avere, seguendo la linea finora avuta, circa 20 episodi.

LEGGI ANCHE:

FBI 3/ Anticipazioni episodio 29 maggio: Jubal in crisi tra lavoro e problemiFBI 3/ Anticipazioni episodio oggi 15 maggio: chi ha ucciso la guardia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA