FBI accusata: “Uso improprio del database intelligence”/ Violata la norma FISA

L’Ufficio del Direttore sull’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti ha stabilito che l’FBI ha cercato impropriamente informazioni in un database statunitense di intelligence straniera almeno 278.000 volte in diversi anni. Si tratta di informazioni varie, anche su americani sospettati di crimini. La sentenza, pubblicata venerdì, è arrivata dall’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale (ODNI).

Le perquisizioni nella sede dell’FBI sono avvenute nel corso delle indagini sui crimini statunitensi, comprese le rivolte e le proteste del Campidoglio del 6 gennaio dopo l’uccisione di George Floyd nel 2020. Questo database dell’intelligence memorizza informazioni digitali e di altro tipo sugli individui e una norma, il Foreign Intelligence Surveillance Act, consente all’FBI di cercare senza mandato le comunicazioni di stranieri all’estero e le conversazioni con gli americani. Sarebbe stata però violata una regola: questo database può infatti essere usato solo quando si sta investigando sui casi dell’intelligence estera.

Le accuse

Secondo il documento del Direttore sull’Intelligence Nazionale, l’FBI avrebbe violato le regole sull’uso del database, creato ai sensi della sezione 702 della legge FISA. Le perquisizioni nell’ambito delle indagini sui crimini tra il 2016 e il 2020 avrebbero violato le regole perché non vi era “alcuna base ragionevole per aspettarsi che avrebbero restituito intelligence straniera o prove di reato”, sebbene l’FBI ritenesse che ciò fosse “ragionevolmente probabile”, si legge nella sentenza.

Joe Biden intanto starebbe cercando di ottenere il sostegno del Congresso per mantenere i poteri di sorveglianza ai sensi della Sezione 702, che scadrà entro la fine dell’anno. L’ODNI ha spiegato che l’FBI avrebbe rafforzato le sue procedure a metà del 2021 e del 2022. “Di conseguenza, questi incidenti di conformità non riflettono le pratiche di interrogazione dell’FBI successive al pieno dispiegamento delle misure correttive”. Non sono arrivati commenti da parte dell’Ufficio Federale di Investigazione.

