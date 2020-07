FBI/ Anticipazioni 12 luglio 2020: la sorella di OA insieme alla squadra per un caso

FBI, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 12 luglio 2020, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di FBI in replica. Saranno il 12° e il 13°, dal titolo “Una nuova alba” e “Una famiglia“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la squadra si unisce alla SIU per un’indagine sotto copertura: un vecchio insegnante di Maggie (Missy Peregrym) è collegato ad un trafficante di armi ucciso il giorno precedente. Martin Vickers è il loro obiettivo, ma i federali hanno poco tempo a disposizione. OA (Zeeko Zaki) decide di entrare nell’ambiente con un alias, grazie al sostegno di Maggie. L’insegnante di quest’ultima però crede che l’agente non stia memorizzando bene i dettagli. Durante l’incontro, Vickers dimostra di aver capito il suo inganno e manda al suo posto la figlia, che mette alla prova OA. Solo in seguito quest’ultimo rivela a Maggie che anche lui è stato un allievo di Quinn a Quantico.

Più tardi, Vickers si presenta all’appuntamento con il finto compratore, mentre Kristen (Ebonee Noel) scopre che la figlia sta cercando di tagliare fuori il criminale dal giro di armi. Un cecchino si presenta infatti per ucciderlo, mentre la figlia fugge e Maggie la cattura con l’aiuto della SWAT. Quinn però rimane ferita e OA decide di andargli a fare visita. L’incontro ha una piega inaspettata: l’ex insegnante gli chiede di tornare a Quantico. Un giudice federale viene uccisa mentre si trova con la figlia, all’esterno del tribunale. Il caso si presenta subito difficile a causa dell’assenza dei testimoni, mentre Dana (Sela Ward) decide di unirsi alla squadra per parlare con il marito della giudice.

Il sospetto è che possa diventare a sua volta un bersaglio. Date le recenti minacce ricevute dalla vittima, i federali indagano sulle ultime cause di cui si è occupata. OA e Maggie incontrano poi un’agente, Gina, che sta indagando sotto copertura in un club in cui la giudice si è recata ore prima del delitto. Si scopre in seguito che il DNA ritrovato sulla figlia appartiene ad uno degli uomini del club, ma viene lasciato andare.

La situazione diventa spinosa quando si scopre il collegamento fra il club e un cartello della droga: Jubal (Jeremy Sisto) va sotto copertura, mentre Maggie inizia a sospettare che Gina abbia mentito. L’agente alla fine confessa di aver scoperto che uno degli uomini del club aveva una relazione con la figlia della giudice e che si è messa nei guai. Ginaviene messa poi presa in custodia.

FBI, ANTICIPAZIONI DEL 12 LUGLIO 2020

EPISODIO 12, “UNA NUOVA ALBA” – La squadra indaga sul delitto di un provocatore di estrema destra, ucciso dopo aver tenuto un discorso all’Università di New York. Maggie e OA indagano insieme ancora una volta, cercando di fare luce sui gruppi politici più estremi dell’istituto. Per riuscire a risolvere il caso, dovranno chiedere l’aiuto di Amira, la sorella minore di OA e studentessa del polo universitario.

EPISODIO 13, “UNA FAMIGLIA” – Due ladri professionisti commettono una serie di rapine efferate come se fossero dei novelli Bonnie e Clyde. I due criminali attraverseranno la città per mettere a segno i loro colpi, mentre Maggie e OA ricevono l’incarico di fermarli prima che sia troppo tardi. Arrivati sul posto dell’ultima scena del crimine, i due federali scoprono che i ladri hanno minacciato il cassiere, rivelandogli di sapere in quale scuola andava il figlio e intimandogli di non attivare l’allarme. Anche in questo caso avranno bisogno però di un aiuto esterno: Isiah Whitlock Jr compare infatti come guest star, in quest’unica puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA