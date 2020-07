FBI/ Anticipazioni 26 luglio 2020: un serial killer mette in ginocchio la squadra

FBI, LA TRAMA

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 26 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di FBI in replica. Saranno il sedicesimo e il diciassettesimo, dal titolo “Invisibile” e “Il killer Alpha“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: un uomo viene ucciso in un parco durante un inseguimento: accanto al corpo di Rob McCann vengono ritrovate alcune scritte con la parola ‘parassita’. Maggie e OA scoprono che la vittima era un conoscente di Paul, che rivela alcune importanti informazioni su un sospettato. Durante l’interrogatorio, Maggie lo torchia fino a fargli ammettere di essere stato al parco, ma di non essere mai sceso dall’auto. La moglie di McCann svela invece che Rob stava lavorando ad una grande storia negli ultimi tempi.

La squadra scopre poi che il giorno del delitto ha incontrato un insegnante universitario, Will Patterson. L’uomo però è morto a causa di un incidente: Kristen intuisce che l’uomo era l’informatore della prima vittima. Analizzando il suo appartamento, scoprono che la sospettata potrebbe essere Frank Cutler, un uomo che secondo Dana è più che pericoloso. Kristen invece scopre che Rob stava indagando su un lotto farmaceutico in commercio, contaminato. La CEo di un’azienda, Veronica, viene uccisa con una bomba. La donna non è l’unica a perdere la vita a causa del finto pacco regalo che le era stato appena recapitato. La squadra inizia ad indagare sulla vita della vittima e scoprono dal marito che di recente aveva licenziato un certo Nick, che era diventato aggressivo.

L’uomo però nega di aver fatto del male a Veronica, anche se a causa sua ha perso 33 milioni di dollari. Intanto, Dana va su tutte le furie quando scopre che Quantico ha inviato un profiler per supportarli nel caso. OA e Maggie invece risalgono a Stuart, un altro impiegato che ce l’aveva a morte con Veronica. In casa sua vengono ritrovati degli esplosivi e del sangue nel bagno. Poco dopo scoprono che l’uomo ha tentato di suicidarsi sei giorni prima e che si trova in coma.

La squadra scopre così che il colpevole è il figlio di Stuart: Cameron vuole farla pagare a tutti quelli che hanno rovinato la vita di suo padre. Una volta acciuffato, il ragazzo rivela di aver già trovato una nuova vittima. La squadra però realizza che si tratta di Nick e riesce ad intervenire prima che la bomba possa esplodere.

FBI, ANTICIPAZIONI DEL 26 LUGLIO 2020

EPISODIO 16, “INVISIBILE” – La squadra indaga sul rapimento di una giovane donna, anche se la Polizia ha atteso quattro ore prima di informare i federali. Maggie e OA tracciano gli ultimi movimenti di Elizabeth Chase per scoprire l’identità dei rapitori e realizzano che il caso non riguarda i soldi. Il killer potrebbe averla sequestrata per farle del male e ucciderla. La notte del rapimento, la donna aveva cenato con il padre, editore di riviste online e sul punto di divorziare dalla moglie. Margaret invece aveva deciso di rendere pubblica la notizia del rapimento della figlia, incolpando poi l’ex marito di esserne responsabile. I sospetti però si dirigono verso un certo Sam, che ha cercato di convincere Elizabeth ad uscire in più di un’occasione. OA è costretto a tendergli una trappola per catturarlo.

EPISODIO 17, “IL KILLER ALPHA” – Un detective della Crimini Maggiori chiede l’aiuto dell’FBI per via di un ragazzo che ha già ucciso tre donne. Il poliziotto teme che non sia ancora finita, visto che ha colpito a distanza ravvicinata. Il sospettato invece ha dimostrato di prendere di mira solo un certo tipo di donne, giovani e attraenti. Prima di uccidere le sue vittime ha abusato di loro. Intanto, Maggie dimostra di essere entusiasta del caso e si butta subito a capo chino nelle ricerche, iniziando dalla vita dell’ultima vittima. Il Sindaco però inizia a fare delle pressioni perché la squadra trovi al più presto il killer seriale, rivelando poi di non aver voluto diffondere i dettagli su altre sette vittime.



