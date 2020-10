FBI/ Anticipazioni episodio 22 ottobre: Conflitto di interessi per il team

FBI, anticipazioni episodio di oggi, 22 ottobre: Conflitto di interessi

Replica e ancora repliche per Rai2 che ha di fatto slittato alcune delle novità annunciate al prossimo gennaio, e allora cosa mandare in onda al giovedì per non pestare i piedi a Doc Nelle tue Mani? Una replica a casa di FBI. La serie tv americana torna in onda in attesa dei nuovi episodi e, in particolare, con il finale della seconda. Secondo quanto annunciato in corsa dalla rete giovane di casa Rai sembra che l’appuntamento oggi, 22 ottobre, sia con un singolo episodio di FBI ma non uno tra i primi bensì uno ad un passo dal finale. Ad andare in onda alle 21.20 circa sarà l’episodio numero 19 della serie dal titolo ‘Conflitto d’interessi’, episodio che abbiamo già visto in onda ormai un anno fa proprio su Rai2. Perché questa scelta? Non lo sappiamo ancora a meno che non si voglia ripercorrere il finale della prima stagione per poi riproporre tutta al completo anche la seconda, rimasta a metà dopo la pausa iniziata lo scorso marzo. Quello che è certo è che i fan questa sera si ritroveranno davanti allo schermo per la visione dell’episodio in cui un noto diplomatico americano viene ucciso. A quanto pare l’uomo era al centro di un piano perfetto ordito per un pericoloso traffico di droga e così la squadra inizierà ad indagare per sgominare l’organizzazione e questo traffico.

UNO STRANO “CONCENTRATO DI SUCCO DI MELA” PER L’FBI

In FBI, l’omicidio di Ryan Parker porta la squadra a parlare con i suoi colleghi del Dipartimento di Stato che rivelano il suo ritorno dalla Cina di pochi giorni fa, a quanto pare stava negoziando un nuovo accordo per il concentrato di succo di mela. Nel complesso, un viaggio “noioso”. Al JOC, il team esamina le riprese video della colluttazione aeroportuale di Parker che gli ha causato graffi alla mano. Michelle, la sua traduttrice e collega, inizialmente dice loro di non avere idea di come sia successo ma poi si scopre che i due si prendono a pugni proprio sotto i suoi occhi. A questo punto il team pensa che si tratti di una persona con qualche tipo di interesse molto particolare il che porta a pensare che in realtà il ‘concentrato di succo di mela’ sia un modo per indicare qualcosa di molto più grande? Si tratta di una storia di copertura per coprire grandi traffici tra America e Cina? Il team di FBI è pronto a scoprirlo in un episodio al cardiopalma che spiana la strada verso il rocambelosco finale di stagione.



