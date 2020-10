FBI/ Anticipazioni episodio oggi, 29 ottobre: un trapianto di cuore che.. (replica)

FBI, anticipazioni episodio in replica su Rai 2 oggi, 29 ottobre: un trapianto di cuore che..

Sotto la superficie, questo è il titolo dell’episodio numero 20 di FBI che torna su Rai2 in replica proprio oggi, 29 ottobre. L’appuntamento è alle 21.10 con la serie che farà da apripista ad una serata al cardiopalma a cui seguiranno due nuovi episodi di 9-1-1 2, sempre in replica. La squadra scenderà di nuovo in campo per risolvere un nuovo caso quando un controverso leader egiziano viene a New York per un trapianto di cuore e le cose non vanno come previsto. Bell è molto combattuto tra la sua opinione personale e il dovere professionale e questo sarà al centro dello scoppiettante episodio in onda oggi. In apertura, un uomo importante viene accompagnato da diversi uomini a New York dopo aver ricevuto una telefonata in un hotel di Toronto mentre Jubal aggiorna la squadra sulla loro ultima missione: fare la guardia a un leader egiziano che sta arrivando a New York per un nuovo cuore. Adesso è in volo da Toronto.

Inseguimenti e trapianti negli episodi in replica di FBI

Parte da qui l’episodio in replica di FBI in replica oggi, 29 ottobre, su Rai2 in cui i colpi di scena saranno all’ordine del giorno così come i gli scontri soprattutto quando OA viene incaricata di occuparsi dei dettagli di sicurezza per El-Masri mentre Maggie porta l’agente Perkins con lei sul campo per fare qualche ricerca sulle tracce di un pericoloso e sospetto uomo, Karim. La coppia arriverà presto in un hotel dove l’uomo ha soggiornato la notte prima ma la sua stanza è vuota e i due si ritrovano in mano uno strano biglietto con un messaggio da decifrare. Il suo contenuto è legato davvero alla loro missione? Lo scopriremo solo questa sera su Rai2.



