FBI, anticipazioni penultimo episodio oggi Rai 2, 5 novembre: Apparenze

Apparenze, questo è il titolo del penultimo episodio di FBI che aspetta il pubblico di Rai 2 oggi, 5 novembre. Ad aprire le danze della prima serata crime della settimana sarà proprio la serie con Missy Peregrym e Zeeko Zaki ad un passo dal finale che andrà in onda la prossima settimana per poi lasciare il posto agli episodi della seconda stagione che, a quanto pare, andrà in onda fino al 17 dicembre. L’appuntamento con gli episodi ancora inediti, invece, è fissato non prima di gennaio, salvo cambiamenti, sempre possibili e dietro l’angolo. Ma cosa andrà in scena questa sera in FBI? L’episodio numero 21 dal titolo Apparenze porterà Bell e Zidan ad occuparsi del caso di un’agente dell’FBI ucciso. Dietro la sua facciata, però, si nascondeva una doppia vita ed è quella che potrebbe essere la causa della sua morte, ma perché?

Cosa nasconde l’agente Kennedy?

Nel nuovo episodio di FBI di oggi, 4 novembre, in seguito all’omicidio di un agente dell’FBI decorato Greg Kennedy, Maggie e OA devono trovare il suo assassino mentre cercano di impedire a sua moglie (anche lei agente dell’FBI) di scoprire informazioni che potrebbero ferirla personalmente. L’agente Kennedy stava indagando su un nuovo club la notte in cui è stato assassinato, portando inizialmente la squadra a credere che proprio lì possano nascondersi i colpevoli, ma sarà davvero così? Le riprese video rivelano che l’agente potrebbe essere coinvolto con un’altra donna e adesso Bell non sa bene cosa fare con queste informazioni. La donna si chiama Bonnie ed è una barista ma a quanto pare ha un alibi di ferra per la notte dell’omicidio, e allora chi ha ucciso l’agente? Lo scopriremo solo questa sera.



