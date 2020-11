FBI/ Anticipazioni ultimo episodio 12 novembre Rai 2: La vita è per i vivi (Replica)

FBI, anticipazioni ultimo episodio 12 novembre (Replica)

Finito il primo ciclo di repliche di FBI, cosa deciderà di fare Rai 2 da giovedì prossimo? Al momento tutto tace, sappiamo solo che la serie andrà avanti fino al prossimo 17 dicembre per poi tornare dopo la pausa natalizia ma con gli episodi inediti della seconda stagione. Questo lascia pensare che l’appuntamento con i fan sia con le repliche dei primi dodici episodi di FBI 2 per un vero e proprio recap che porterà poi agli episodi inediti, sarà davvero questo quello che succederà o la serie tornerà ad andare in onda sin dal primo episodio della prima stagione? Quello che è certo è che oggi, intorno alle 21.10 circa, ad andare in onda sarà l’ultimo episodio di questo primo ciclo, il numero 22 dal titolo La vita è per i vivi, l’ultimo in cui Sela Ward vestirà ancora i panni dell’agente speciale responsabile Dana Mosier. Ma cosa succederà in questo gran finale? Bell e Zidan si ritroveranno a fare i conti con una grossa operazione criminale quando la donna che ha delle informazioni sulla morte del marito della prima, viene rapita e assassinata.

Ultimo episodio per Sela Ward in FBI?

Nell’ultimo episodio di FBI in replica su Rai2, l’agente Kennedy stava indagando su un nuovo club la notte in cui è stata assassinata, portando inizialmente la squadra a credere che i clienti e gli addetti ai lavori potevano essere coinvolti. Kristen, sempre così intraprendente, dimostra che questo potrebbe non essere vero quando trova delle riprese video vicino al club che mostrano l’agente Kennedy romanticamente coinvolto con una donna. Toccherà a Bell, avendo promesso alla moglie di Kennedy, Linda, che avrebbe risolto il suo omicidio, trovare il modo di usare queste informazioni. Come sarà questo finale e cos’altro succederà in quest’ultimo episodio della stagione? Lo scopriremo solo questa sera a partire dalle 21.10 su Rai2 quando la serie andrà in onda in tandem con 9-1-1 2.



