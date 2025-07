Le conclusioni di FBI e Dipartimento Giustizia USA: “Epstein si è suicidato, non ci sono prove su ricatti o liste di clienti”. ‘Scagionato’ anche Trump

L’FBI CHIUDE LE INDAGINI E SMENTISCE OGNI COMPLOTTO SULLA MORTE DI EPSTEIN: ”SI È IMPICCATO, NESSUNO ENTRATO IN CELLA”

Tanto l’FBI quanto il Dipartimento di Giustizia USA sono ormai certi dopo la conclusione delle indagini sulla morte di Jeffrey Epstein il 10 agosto del 2019: l’ex imprenditore, condannato per abusi, stupro e traffico internazionali di minori, si è suicidato e non avrebbe avuto alcuna “lista di clienti” pronto a ricattarli. In poche parole, le teorie del “complotto” sulla morte per impiccagione all’interno del carcere di Manhattan sarebbero tutte prive di fondamento: per l’ex imprenditore, al centro dello scandalo internazionale assieme all’ex compagna Ghislaine Maxwell negli scorsi anni, viene confermata la morte per suicidio come relazionato dal medico legale subito dopo il tragico ritrovamento nella cella di isolamento ormai 6 anni fa.

Secondo quanto riporta oggi Axios, citando i documenti della Casa Bianca e del Bureau, non vi sono prove di un eventuale omicidio avvenuto contro il pluricondannato per traffici sessuali e pedofilia: non solo, non vi sarebbero neanche effettive prove che collegano Epstein ad una presunta lista di “clienti” facoltosi e potenti che avrebbe potuto ricattare dopo essere stato arrestato per i festini e gli scandali internazionali. La notizia ha una duplice valenza politica in quanto per la prima volta l’amministrazione Trump, con il direttore dell’FBI Kash Patel, smentiscono nettamente il complotto sulla morte di Epstein mentre in passato avevano in qualche modo avallato (in parte) la presenza di una effettiva lista di clienti ricattabili (tra cui molti nell’area Dem-liberal americana).

L’FBI “SCAGIONA” TRUMP E I POTENT (E SMENTISCE ELON MUSK)

Con queste ultime prove, a chiusura delle indagini, l’FBI invece scagiona tanto i facoltosi “ricattabili” quanto lo stesso Presidente Donald Trump che era stato accusato dall’ex alleato Elon Musk di essere presente all’interno degli “Esptein Files”, a margine della maxi lite delle scorse settimana. Sia Patel che il vicedirettore del FBI Dan Bongino affermano ora con chiarezza che Jeffrey Epstein si è suicidato e perciò nessun altro verrà incriminato per questo caso che, a questo punto, può dichiararsi chiuso (mentre Maxwell continua a scontare la condanna a 20 anni per traffico di minori e reati correlati, ndr).

Nei filmati della cella e con tutte le prove documentate in questi anni, l’FBI arriva alla conclusione che nell’area dove si trovava in isolamento Epstein (a seguito di un precedente tentativo di presunto suicidio, ndr) non è entrato nessuno e che dunque si tratti effettivamente di suicidio; non solo, l’amministrazione Trump nei prossimi giorni diffonderà il filmato video – migliorato in nitidezza e contrasto – che mostra le prove del suicidio di Epstein, senza alcun coinvolgimento di terzi nella tragedia.

Non vi sono infine appunto prove credibili sulla presunta “lista di clienti” che l’imprenditore avrebbe potuto ricattare con materiale compromettente con le minorenni presenti nei festini organizzati da Maxwell e Epstein: «non ci sono prove che Epstein abbia ricattato individui di spicco», rileva il promemoria FBI citato da Axios. Trump e Epstein si conoscevano e si erano anche frequentati ma questo non toglie che non vi siano ad oggi prove di ricatti o peggio di reati con presente il Presidente degli Stati Uniti.

Di contro, il direttore dell’FBI ha sottolineato come le varie prove compromettenti con cui Epstein avrebbe potuto ricattare facoltosi potenti d’America al momento non vi sono, ma potrebbero anche essere stati distrutti anni fa: «non posso rispondere per 20 anni di fallimenti, sono qui da pochi mesi» aveva spiegato poche settimane fa Patel nell’intervista a Fox News.