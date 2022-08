FBI Most Wanted 2/ Anticipazioni 4 agosto: LaCroix indaga su un caso di avvelenamento

FBI Most Wanted 2, anticipazioni episodi 4 agosto: un caso di avvelenamento per la task force

Nuovo appuntamento con FBI Most Wanted 2, in onda stasera 4 agosto su Italia1 con due episodi inediti. La serie è lo spin-off di FBI e si concentra sulla divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali presenti nella lista dei più ricercati dal Bureau. Le anticipazioni dell’episodio 2×13 dal titolo Occhio per occhio ci rivelano che, dopo essersi occupati della cattura di un criminale bipolare, la task force di LaCroix stavolta fbiindagherà su un presunto caso di avvelenamento, mentre Sarah incontrerà per la prima volta la sua famiglia.

Il caso che coinvolge una cittadina dell’Ohio vede quasi tutti gli abitanti che si ammalano di tumore perché il proprietario della Centrale elettrica a carbone, Larry Griffin, smaltisce illegalmente le scorie di cenere di carbone che inquinano l’acqua e l’aria. I sospetti principali si concentrano su due fratelli, Greg e Wyatt, che hanno perso i genitori e i figli proprio per questi rifiuti tossici, e quindi hanno deciso di vendicarsi, uccidendo tutti quelli che in un modo o nell’altro hanno causato la morte dei loro cari. Per portare avanti il loro piano, rapiscono anche la figlia di Griffin.

FBI Most Wanted 2, anticipazioni 4 agosto: un caso personale per Ortiz

La serata con FBI Most Wanted 2 prosegue con l’episodio 2×14 intitolato Festa di matrimonio. Secondo le anticipazioni, Ortiz si troverà direttamente coinvolto in un caso quando Shari, un’informatrice che lo aveva aiutato quando era nella Task Force Antiterrorismo, ha bisogno di protezione dopo l’omicidio della sorella. LaCroix e la sua squadra sospettano di un serbo naturalizzato americano che appartiene ad una cellula terroristica. Ciò che Ortiz ha omesso è che in passato era legato a Shari…

A causa delle restrizioni per il Covid, Marie e Byron hanno difficoltà nell’organizzare il loro matrimonio. Tari ha un’idea: perché non celebrare la cerimonia a casa di Jess? E così i due promessi sposi acconsentono: tutto è pronto per il loro grande giorno.

