FBI: Most Wanted 2/ Anticipazioni puntata 28 luglio: sulle tracce di un bipolare

FBI: Most Wanted 2, puntata 28 luglio 2022 su Italia 1

FBI: Most Wanted 2 torna con altre 2 attesissime puntate, in onda questa sera alle 21 e 30 su Italia 1. Most Wanted è uno spin off della serie FBI che racconta le gesta della Fugitive Task Force, divisione che si occupa di rintracciare e incastrare i latitanti più pericolosi negli Stati Uniti.

Nelle precedenti puntate LaCroix e la sua divisione si sono messi sulle tracce di un serial killer che sembra uccidere solo ragazzi e aiutanti sportivi. L’assassino lascia sempre un graffio di sangue sulla scena del crimine che simboleggia la sua firma e che fa da contorno al suo modus operandi. Inoltre, Kenny si occuperà di un’aggressione a un suo caro amico in coma, Matthew, che si sospetta faccia uso di droghe. Stasera, la serie manderà in onda le puntate: 2×11 – L’angelo vendicatore e 2×12 – L’eroe.

FBI: Most Wanted 2, anticipazioni “L’angelo vendicatore” e “L’eroe”

Nell’episodio L’angelo vendicatore, LaCroix e il suo speciale team si metteranno alla ricerca di un‘insegnate di musica che nasconde una patologia piscologica importante. L’uomo risulta affetto da bipolarismo e sembra aver assassinato i sospettati di due omicidi avvenuti molti mesi prima. La Task Force Fuggitivi si accorge che le vittime di questi omicidi sono un’allieva dell’insegnate e il suo fidanzato.

Nell’episodio L’eroe, si affronta un tema ricorrente e molto discusso in America. Un poliziotto spara a un uomo di colore durante un controllo stradale e un certo Johnson gli scrive “assassino” sulla fiancata della macchina. A questo punto, si verifica una colluttazione in seguito alla quale il poliziotto muore sul colpo. Poichè le responsabilità sono state attribuite a lui, Johnson è costretto a fuggire via ma agli occhi della gente diviene un eroe. Il giovane diviene popolare, la gente prende le sue difese e un noto e importante studio legale si offre di difenderlo da tutte le accuse.

