FBI: Most Wanted 2/ Anticipazioni puntata 7 luglio: LaCroix al confine con il Canada

FBI: Most Wanted 2, puntata 7 luglio 2022 su Italia 1

Questa sera, giovedì 7 luglio, va in onda un nuovo appuntamento con “FBI: Most Wanted 2”, spin-off del telefilm “FBI”. La serie segue le indagini di una divisione dell’FBI chiamata Most Wanted che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali presenti nella lista dei più ricercati dal Bureau. “FBI: Most Wanted 2”, rinnovata per una terza stagione già trasmessa negli USA, è prodotta dal pluripremiato Dick Wolf, già produttore dei franchising “Chicago” e “Law & Order”. Le prime due stagioni sono composte da meno episodi rispetto alle stagioni standard perché sono andate in onda su CBS nell’anno della pandemia tra il 2020 e il 2021. La terza stagione, infatti, è composta da 22 episodi. Stasera alle 21.20 su Italia 1 andranno in onda il quinto e il sesto episodio di “FBI: Most Wanted 2” dal titolo “Il confine” e “ Oltre le apparenze”

FBI: Most Wanted 2, anticipazioni “Il confine” e “ Oltre le apparenze”

Nell’episodio “Il confine” la Polizia Tribale rinviene i cadaveri di quattro ragazzi in una foresta, vicino al confine canadese, all’interno della Riserva Indiana dei Mohawk, con ferite da armi da fuoco. L’FBI si mette sulle tracce di Paul Flanks e Rob Wahl, due esaltati appartenenti ai New Patriots, un gruppo di razzisti convinti di dover purificare la nazione dall’invasione di razze non caucasiche. Nell’episodio “Oltre le apparenze” a seguito di un’invasione domestica LaCroix (Julian McMahon) e la sua squadra danno la caccia a due pregiudicati in libertà vigilata ricercati per duplice omicidio e rapimento: apparentemente hanno tentato una rapina in una villa dove non c’era il denaro contante che credevano e hanno rapito una donna con la figlia. In realtà Amelia, la donna rapita, ha un legame con uno dei malviventi: è il padre di sua figlia.

