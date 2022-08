FBI Most Wanted 3/ Anticipazioni 18 agosto: arriva Kristin Gaines nella Task Force

FBI Most Wanted 3, anticipazioni episodi 18 agosto: arriva l’agente Gaines

Secondo appuntamento con FBI Most Wanted 3, la nuova stagione della serie action incentrata sulla Fugitive Task Force guidata dall’agente esperto Jess LaCroix, in onda su Italia1. Stasera 18 agosto andranno in onda due episodi inediti. Secondo le anticipazioni, la storia sarà ambientata qualche tempo dopo la tragica morte di Kenny, che è deceduto nel primo episodio della terza stagione. Vedremo la squadra accogliere un nuovo membro, ossia l’agente Gaines, direttamente dall’agenzia di Miami. Poi vedremo LaCroix e i suoi indagare su un vero caso: l’attacco a Capitol Hill, avvenuto il 6 gennaio 2021.

FBI Most Wanted 3/ Anticipazioni 11 e 18 agosto: tragico destino per Kenny...

Nel particolare, le anticipazioni sull’episodio 3×02 dal titolo Patrioti svelano che l’agente speciale Kristin Gaines, nonché ex agente della sezione di Miami, si unirà alla Task Force di LaCroix per dirigersi verso Washington allo scopo di rintracciare un pericoloso fuggitivo, che durante la rivolta a Washington DC il 6 gennaio 2021 ha ucciso una donna di nome Callie, mentre quest’ultima cercava di difendere suo padre. Secondo le indagini del caso, potrebbero esserci altre vittime durante i violenti scontri di quel giorno.

FBI Most Wanted 3/ Anticipazioni 11 agosto: Kenny in bilico tra la vita e la morte

FBI Most Wanted 3, anticipazioni episodi 18 agosto: LaCroix e i suoi indagano sulla morte di un giudice

Le anticipazioni di FBI Most Wanted 3 ci svelano che nell’episodio 3×03 dal titolo A fin di bene, sempre in onda stasera il 18 agosto, la squadra di LaCroix deve indagare sulla morte di un noto giudice, noto per aver inflitto molte condanne ai minorenni. Il suo assassino potrebbe essere un parente stretto di uno dei criminali, e per arrivare alla verità, la Task Force dovrà esaminare il lungo elenco di casi giudiziari in cui il giudice ha emesso sentenza. Si prospetta una bella caccia all’uomo…

FBI Most Wanted 2/ Anticipazioni 4 agosto: LaCroix indaga su un caso di avvelenamento

Inoltre, Kristin affronta dei problemi familiari quando deve abituarsi al nuovo lavoro, e quando si trasferisce con sua figlia a New York, trova l’indifferenza dei suoi genitori che non sono d’accordo su alcune scelte prese dalla donna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA