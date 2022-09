FBI: Most Wanted 3/ Anticipazioni 8 e 15 settembre 2022: LaCroix indaga sull’ippica

FBI: Most Wanted 3, puntata 8 settembre su Italia 1

Questa sera, giovedì 8 settembre, alle 21.20 su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi – l’ottavo e il nono – della terza stagione di “Fbi: Most Wanted”. La serie, spin-off di “FBI”, si concentra sulla divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali presenti nella lista dei più ricercati dal Bureau, stilata a partire dagli anni Cinquanta. A capo della sezione Most Wanted, l’agente speciale e supervisore Jess LaCroix, interpretato da Julian McMahon, il celebre dottor Dylan Walsh di “Nip/Tuck”, Julian McMahon. Fanno parte della squadra: il vicecapo ed esperta di medicina legale Sheryll Barnes (Roxy Sternberg), il veterano dell’esercito Kenny (Kellan Lutz) e l’analista Hana (Keisha Castle-Hughes). Scopriamo le anticipazioni degli episodi di questa sera, dal titolo “Lo sport dei re” e “Shopping pericoloso”.

FBI: Most Wanted 3, anticipazioni “Lo sport dei re” e “Shopping pericoloso”

Nell’ottavo episodio di “Fbi: Most Wanted 3” dal titolo “Lo sport dei re” la squadra di LaCroix si trova a indagare sul mondo dell’ippica. Un cavallo da corsa del Kentucky viene rapito e l’addetta alla sua sicurezza viene presa in ostaggio. Durante l’operazione i rapitori uccidono tre persone e chiedono un ingente riscatto alla scuderia. La proprietaria è disposta a pagare qualunque cifra per riavere il suo campione. Nell’episodio “Shopping pericoloso” LaCroix e Barnes con le rispettive famiglie si trovano in un centro commerciale: all’improvviso tre uomini armati cominciano a sparare. Grazie all’aiuto di un ex agente, riusciranno a far evacuare il centro e a salvare tutti. Thali, dopo un primo momento di sconforto, dimostrerà di avere coraggio da vendere e di saper affrontare i pericoli.

FBI: Most Wanted 3, anticipazioni prossima puntata 15 settembre

Il prossimo appuntamento con la terza stagione di “FBI: Most Wanted 3” andrà in onda, sempre in prima serata su Italia 1, giovedì 15 settembre. Andranno in onda due nuovi episodi, il decimo e l’undicesimo. Ecco le anticipazioni. Nell’episodio “L’incendiario” la squadra di LaCroix dà la caccia a un uomo che usa bombe incendiarie al napalm per colpire i suoi obiettivi. L’indagine procede ed emergono le motivazioni dell’incendiario. In “Il cacciatore” la sezione Most Wanted deve scoprire chi sia il responsabile dell’omicidio di due persone, uccise a sangue freddo e brutalmente decapitate in circostanze diverse.

