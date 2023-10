FBI: Most Wanted 4/ Anticipazioni puntate domenica 8 ottobre 2023: Nina viene gravemente ferita e…

FBI: Most Wanted 4, anticipazioni episodio 15: “Doppio Fallo”

Torna un nuovo appuntamento con la caccia ai criminali più amata di Italia 1, FBI: Most Wanted 4 andrà in onda domenica 8 ottobre con ben tre episodi. Come riporta TvBlog: “Nel corso della stagione ci sarà un crossover con le altre due serie FBI reso complicato“. La serie, spin-off di “FBI”, sarà disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Cuori 2 anticipazioni puntata 8 ottobre/ Alberto è preoccupato per le sorti di Luisa, in pericolo di vita...

Nell’episodio 4×15, intitolato Doppio fallo, una celebre tennista croata impegnata nell’attivismo per i diritti umani, viene rapita in circostanze misteriose durante un servizio fotografico nel Queens. Il team di detective comincia subito a sospettare del suo compagno. Durante le indagini, però, si scopre che i responsabili del rapimento siano le Guardie Rivoluzionarie iraniane…

NCIS: Hawaii 2/ Anticipazioni puntata 5 ottobre 2023: Tennant affronterà un grande pericolo...

FBI: Most Wanted 4, anticipazioni episodio 17: “Triangolo pericoloso”

Come riporta TvBlog: “Italia 1 decide di trasmettere alle 22:10 l’episodio 17 e di lasciare alle 23:00 l’episodio 16 che conclude un crossover iniziato con la puntata 2×16 di FBI International e passato per la 5×17 di FBI. Puntate in entrambi i casi non ancora trasmesse da Rai 2 che ha mandato in onda solo la prima parte delle rispettive stagioni.”

Nell’episodio 4×17, intitolato Triangolo pericoloso, la squadra di detective inizia a dare la caccia a due studentesse e al fidanzato di una loro compagna di stanza, Patrick Cassidy. Quest’ultimo, accusato d’omicidio sembra essere invischiato in una sorta di triangolo amoroso con le due ragazze. Riuscirà il team a sbrogliare la pericolosa matassa?

NCIS 20/ Anticipazioni 5 ottobre 2023: una tenente accoltella il marito ma non ricorda nulla e...

FBI: Most Wanted 4, anticipazioni episodio 16: “Attacco imminente”

Nell’episodio 4×16, intitolato Attacco imminente, Remy e il team di detective cominciano a indagare su un terrorista bielorusso che avrebbe preso parte all’attentato di New York. Nel frattempo, un imprenditore americano, viene ripito a Roma.

Jubal e Nina, dunque, con il resto della squadra volano fino a Roma per scoprire gli intrighi di questo importante caso. Nel corso delle indagini, però, Nina viene gravemente ferita… riuscirà a sopravvivere?











© RIPRODUZIONE RISERVATA