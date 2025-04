FBI Most Wanted 6, anticipazioni 28 aprile 2025: debutto della nuova stagione

Questa sera su Italia 1 prende il via FBI Most Wanted 6, la sesta stagione del celebre spin off del telefilm FBI e che vede protagonisti Remy, Ray, Nina e tutta la squadra impegnata nel rintracciare e catturare le menti criminali. Nella prima puntata di questa sera, lunedì 28 aprile 2025, il pubblico potrà prendere visione dei primi 3 episodi della sesta stagione in onda su Italia 1. Nel primo episodio, intitolato Fantasie pericolose, la squadra indaga sulla misteriosa morte di un poliziotto e una giovane donna ritrovati in un appartamento a Brooklyn.

Grazie a un testimone la polizia entra in possesso di una fotografia che potenzialmente raffigurerebbe l’assassino e che viene divulgata. Si tratta però di una falsa pista ingegnata proprio dal criminale, il quale nel mentre è stato assunto sotto false vesti presso il centro ristorazione di un college, dove ha in mente di attuare il suo piano criminale: un attentato dinamitardo durante un sit-in organizzato dagli studenti. L’FBI però interviene in tempo, salvando gli studenti ed evitando una strage.

FBI Most Wanted 6: i nuovi casi della squadra di Remy

Il secondo episodio di FBI Most Wanted 6 è intitolato Varsity Blues e vede protagonista la misteriosa sparizione di uno studente di nome Zach. Durante le ricerche, la squadra scopre la storia di Maria, ragazza vittima di cyberbullismo e suicidatasi per la vergogna di aver visto un deepfake di sé stessa nuda. La squadra rintraccia due compagne della ragazza, Brooke e Catlyn, potenzialmente coinvolte nel rapimento di Zach con l’obiettivo di fargli creare il deepfake di un altro ragazzo, Will, che diffuse la foto di Maria. Tuttavia durante il piano delle due ragazze Zach muore, Will le rapisce e la situazione sfugge di mano, sino all’intervento della squadra e all’arresto.

Il terzo episodio di FBI Most Wanted 6 di stasera s’intitola invece Il bisonte bianco e vede protagonisti due attivisti per il clima, Emma e Trevor, che come protesta per il cambiamento climatico lanciano sangue di maiale sul quadro di un museo del Queens. I due vengono fermati e Trevor accidentalmente uccide un sorvegliante, per poi fuggire. La squadra interviene e scopre un piano di smaltimento della CO2 da parte di un’azienda petrolifera, ma Trevor interviene e uccide l’autista di uno dei camion cisterna diretti allo smaltimento. Emma e Trevor si aiutano nell’obiettivo di far saltare il condotto ma Remy e la sua squadra intervengono in tempo.