FBI quarta stagione/ Anticipazioni 9 febbraio 2024: Rina colpita, Jubal in crisi

FBI quarta stagione: anticipazioni episodi 9 febbraio 2024: “Un conto in sospeso” e “Adottato”

La quarta stagione di FBI va in onda stasera, 9 febbraio 2024. Così Rai 2 propone l’alternativa a Sanremo, che stasera propone la serata cover, trasmettendo ben quattro episodi in replica dell’appassionante serie d’azione. Si comincia con il 4×09 dal titolo “Un conto in sospeso.” La squadra deve vedersela con Antonio Vargas, un detenuto precedentemente arrestato dall’FBI. L’uomo ora vuole vendicarsi di tutti loro, che ritiene colpevoli dell’omicidio di tutta la sua famiglia. Dal carcere, organizza un sistema per uccidere gli agenti e i loro familiari; tra loro c’è anche Rina, che è la compagna di Jubal, è la prima ad essere colpita…

FBI International 2/ Anticipazioni 20 gennaio 2024: Forrester corre un grave pericolo, Maya viene rapita...

A seguire andrà in onda l’episodio 4×10 della quarta stagione di FBI intitolato “Adottato.” La squadra indaga su una rapina in una gioielleria, che si è conclusa con la morte del proprietario del negozio e ad una donna in fuga. L’FBI controlla le telecamere del traffico nelle vicinanze per risalire al colpevole, aiutandosi anche con il ritrovamento di una scatola di orologi falsi. Ed è così che arrivano al sedicenne Jamal Carter, l’ultima persona a portare la scatola. I sospetti dell’FBI si rivolgono a quel punto ai suoi tre fratelli maggiori, tutti adottati. Per cercare di arrivare alla verità, la squadra deve parlare con i servizi per l’infanzia, affinché possano convincere a Jamal una videocamera a casa sua…

FBI 5/ Anticipazioni 20 gennaio 2024: la squadra speciale dovrà fermare un attentato molto pericoloso

FBI quarta stagione: anticipazioni episodi 9 febbraio 2024: “Un dolore” e “Sotto pressione”

La quarta stagione di FBI prosegue con altri due episodi. Nel primo, il 4×11 dal titolo “Un dolore”, la squadra dell’ufficio di New York del Federal Bureau of Investigation arresta Doyle Buckler, un rapitore seriale di ragazze alte e bionde. Mentre la squadra cerca una nuova studentessa del college rapita, Jubal si attiva per cercare di prevenire che il criminale colpisca ancora. Inoltre, l’agente deve affrontare una profonda crisi dopo ciò che è successo a Rina; la giovane è in ospedale. Per questo motivo, Jubal si scontra con sua madre.

FBI 5/ Anticipazioni 30 dicembre 2023: Maggie e il team indagano su un ex Marine

La serata con la quarta stagione di FBI si conclude con l‘episodio 4×12 intitolato “Sotto pressione.” Maggie va sotto copertura quando apprende da Colin McConnell, il proprietario di un bar, che alcun suoi clienti complottino sull’uso di bombe. La squadra è sconvolta dalla morte improvvisa del consigliere distrettuale, Doug Archer, il cui corpo è stato ritrovato nel suo ufficio. La causa è di un pacco bomba che gli è stato recapitato. Si scopre che il fattorino è Brian Markham, il quale ha accettato di recapitare il pacco per 100 dollari…











© RIPRODUZIONE RISERVATA