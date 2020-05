Fca: 6,5 miliardi da Governo/ “Prestito a garanzia pubblica da Sace”: ecco come

Pubblicità

Fca, chiesti 6,5 miliardi di euro alla Sace: Governo al fianco degli Agnelli. Questa l’estrema sintesi dell’approfondimento targato MF-Milano Finanza Fca Italy: secondo quanto riporta il portale specializzato, la società operativa del Lingotto – con sede in Italia – avrebbe avviato le procedure necessarie per richiedere la garanzia dello Stato su prestiti per un totale di 6,5 miliardi di euro, a valere sul plafond gestito dalla Sace, società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti. E ci sono importanti dettagli a tal proposito: il Lingotto ha infatti annunciato nelle scorse ore la rinuncia alla distribuzione del dividendo ordinario da 1,1 miliardi sul bilancio del 2019. Mossa necessaria per accedere al prestito con garanzia pubblica, evidenzia Milano Finanza…

FCA, PRESTITO DA 6,5 MILIARDI DAL GOVERNO

Per la concessione delle garanzie statali è previsto l’impegno di non approvare la distribuzione dei dividendi o l’acquisto di azioni proprie nel corso del 2020. Non è finita qui. Qualora il prestito con garanzia pubblica non andasse a buon fine per l’intera somma – 6,5 miliardi – «le richieste del Lingotto rappresenterebbero una percentuale significativa (quasi il 4%) dei 170 miliardi complessi vi che potranno essere garantiti alle aziende di dimensioni maggiori con questo strumento previsto dal decreto Liquidità».

Luisa Leone e Luciano Mondellini evidenziano inoltre che Sace può disporre di un budget da 200 miliardi di euro, ma il 15% (30 miliardi) sono destinati alle piccole e medie imprese. Per poter disporre del prestito del Governo – il via libera è atteso direttamente dal Tesoro – Fca deve rispettare ulteriori paletti, a partire dall’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi con i sindacati di categoria. Ovviamente, specifica MF, il finanziamento deve essere destinato a personale, investimenti o capitale circolante in stabilimenti italiani.



