FCA/ Manley vende azioni dopo proposta a Renault. Il saluto Bmw a Zetsche (video)

FCA, MANLEY HA VENDUTO AZIONI

Non è una buona giornata in Borsa per Fca. Colpa non solo dell’annuncio, da parte di Donald Trump, di imporre dai del 5% sulle importazioni dal Messico che potrebbero salire al 25%, cosa che colpirebbe anche l’industria dell’auto a stelle e strisce che si rifornisce per componentistica dal vicino Paese, ma anche della notizia di Mike Manley ha venduto 250.000 azioni di Fca, circa un quarto di quelle in suo possesso, il giorno dopo l’annuncio della proposta di fusione con Renault. Il controvalore dell’operazione è stato di circa 3,5 milioni di dollari. La notizia è stata riportata da Automotive news sulla base dei dati dell’Afm, l’autorità di controllo dei mercati in Olanda. Sembra che la vendita sia avvenuta per coprire spese personali del Ceo di Fca, ma di certo non trasmette un buon segnale agli investitori.

L’OMAGGIO DI BMW A DIETER ZETSCHE

Restando nel mondo dell’auto, il 22 maggio scorso Dieter Zetsche è andato in pensione. E Bmw ha voluto omaggiare l’ormai ex Ceo di Mercedes, con un video divertente. Si vede infatti Zetsche che saluta i dipendenti alla fine del suo ultimo giorno di lavoro per il marchio di Stoccarda, fino a salire all’auto, ovviamente una Mercedes, che lo riaccompagna a casa. Dopodiché lo si vede riuscire dal garage della sua villa a bordo di una Bmw, con in sovrimpressione la scritta “Free at last”, cioè finalmente libero. Il video si conclude con una scritta: “Thank you, Dieter Zetsche, for so many years of inspiring competition”. Un ringraziamento, quindi, a un “avversario” che ha dato stimoli importanti anche a un concorrente diretto e tedesco come Bmw.





