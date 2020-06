Fca “niente Panda a Pomigliano, mercato debole”/ E il Governo apre a inventivi auto…

Pubblicità

Nel giorno in cui la Sace sostanzialmente dà via libera al prestito richiesto da Fca (6,3 miliardi di euro tramite l’iter avviato dal Decreto Liquidità Imprese), sono due le vere notizie sul mondo Fiat che riportano l’Italia ancora una volta il vero “campo di battaglia”: da un lato la decisione di rinviare ancora una volta l’avvio della produzione della nuova Panda nella sede di Pomigliano D’Arco («il mercato è ancora troppo debole») e dall’altro un elemento in cui Fca non è primaria protagonista ma potenziale grande “aderente”, ovvero il possibile piano di incentivi auto ipotizzato dal Governo.

«Possiamo dire che dall’esame dell’operazione di finanziamento per Fca emerge una piena conformità della struttura dell’operazione ai termini del decreto» ha spiegato stamane l’amministratore delegato di Sace, Pierfrancesco Latini, ascoltato in commissione Industria del Senato in merito alla richiesta di garanzia-prestito Fca. Mentre l’iter ormai è quasi completato (manca solo il via libera del Mef con decreto apposito), è notizia di ieri dello stop a Pomigliano d’Arco: i sindacati hanno annunciato il rinvio della ripartenza della produzione della Panda nello stabilimento Fca in Campania a causa dei «segnali troppo deboli di mercato».

Pubblicità

FCA “MINACCIA”, IL GOVERNO “RISPONDE”

Lo stabilimento di Pomigliano d’Arco avrebbe dovuto riaprire l’8 giugno prossimo, riportando al lavoro la maggioranza degli operai (va ricordato che parte di essi sono già impegnati nella produzione di veicoli commerciali Sevel): invece Fca ha comunicato ai sindacati nelle scorse ore il rinvio a data da destinarsi. Il mercato ha registrato perdite del 90% nei primi due mesi 2020 e del 50% nell’ultimo mese: la situazione è molto grave e in tutta Europa i vari Paesi studiano contro-mosse e incentivi per provare a risollevare il mercato. «Il ritardo della ripartenza della Panda conferma la crisi del settore: sostenere la transizione all’elettrico e, nell’immediato, rinnovare il parco auto italiano sono misure da implementare immediatamente», spiega il segretario Fim Cisl Marco Bentivogli, a fargli eco anche Michele De Palma della Fiom Cgil «non è più rinviabile un confronto sul settore» e annuncia l’invio di un documento con una serie di proposte per il Governo.

Pubblicità

Mentre il mondo auto e in particolare la Fca soffre le perdite sul mercato italiano nelle stanze dell’esecutivo si inizia a pensare a delle contro-mosse, con una tempistica che fa scattare in piedi diversi polemisti anti-Fca: «Occorre introdurre uno strumento-incentivo che sul 2020 e il 2021 consenta di smaltire lo stock di auto prodotte che hanno comunque standard elevati per la riduzione delle emissioni», spiega la sottosegretaria allo Sviluppo Alessia Morani. L’esponente dem si fa carico di un tema che già in Consiglio dei Ministri è stato affrontato nell’ultimo Decreto Rilancio, salvo poi non essere inserito alcun serio incentivo al mondo auto. Secondo Morani l’incentivo all’acquisto di auto può arrivare «ampliando l’attuale ecobonus sulle ibride e le elettriche anche alle auto a motore termico più all’avanguardia». Fca “minaccia” e avverte sulla Panda, il Governo inizia a rispondere: gli effetti si avranno nel prossimo Decreto economico annunciato ieri dal Premier Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA