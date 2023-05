FDA “Vaccini non devono evitare contagio”/ La Verità: “Riscrivono decenni di scienza”

Recentemente la Food and Drugs Administration (ovvero la FDA), l’ente di controllo sui farmaci americano, ha detto che il vaccino per il covid non era stato pensato per prevenire il possibile contagio. Si tratta di una dichiarazione forte ed importante, che secondo il quotidiano italiano La Verità, sarebbe una vera e propria riscrittura di decenni e decenni di scienze epidemiologiche. Insomma, secondo il quotidiano, l’FDA starebbe ancora una volta facendo gli interessi di Big Pharma, ed in particolare di Pfizer e Moderna, poco dopo che ha deciso anche di interrompere la vaccinazione con le vecchie formulazioni, preferendo i nuovi bivalenti, i cui dati sugli effetti sull’uomo sono ancora sommari.

FDA: “Vaccini? Solo i politici hanno detto che fossero preventivi”

La risposta della FDA, racconta La Verità, è arrivata in seguito ad un’interrogazione proposta dall’associazione Caalm (Coalition Advocating for Adequately Labeld Medicines, che si batte appunto per una corretta etichettatura dei farmaci commercializzati in America) che chiedeva che rivedessero i bugiardini dei loro vaccini per specificare, tra le altre cose, che non bloccano il contagio. Secondo l’ente americano “non è necessario che il vaccino prevenga anche l’infezione […], o la trasmissione dell’agente patogeno ad altri”.

Similmente, secondo l’FDA, “le sperimentazioni cliniche (non devono essere) progettate per determinare se il vaccino prevenga l’infezione”. Contemporaneamente, sottolinea ancora La Verità, sul sito dell’AIFA (corrispettivo europeo del controllore di farmaci americano), si legge ancora che “se il numero di persone immuni supera un valore soglia la trasmissione si arresta“. Andando avanti, però, alla risposta della FDA, la Caalm ha sottolineato che sia il presidente americano Joe Biden, che il consulente pandemico Anthony Fauci, che la direttrice dei CDC Rachelle Walensky, avevano detto che i vaccini avrebbero prevenuto il contagio. Secondo l’ente, però, la modifica dei bugiardini “è supportata solo da riferimenti a dichiarazioni selezionate di funzionati del governo degli Stati Uniti”, pertanto non è necessaria una modifica da parte di Pfizer o Moderna.

