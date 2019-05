FdI eletti e preferenze, Elezioni Europee 2019/ Nord Ovest, Est, Centro, Sud, Isole

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è tra i partiti più attesi delle Elezioni Europee 2019: in crescita secondo gli ultimi sondaggi disponibili, il movimento di Centrodestra ha puntato su una campagna elettorale ben precise e i candidati, suddivisi come per tutti i partiti nelle 5 Circoscrizioni Italia (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole), rappresentano le varie sfumature del partito guidato dall’ex ministro del governo Berlusconi. «Il voto a Fratelli d’Italia è estremamente utile in Europa per cambiare le cose, dove ho posizioni diverse da Salvini e dove siamo alleati con i conservatori, e in Italia per fare un altro Governo» ha spiegato Giorgia Meloni, che ha evidenziato sulla lite con Fratelli d’Italia: «Io ho parlato di un’alleanza FdI-Lega per il prossimo Governo, ci sono maggiori convergenze: sul ruolo di Forza Italia ci sono delle cose da chiarire, ma io non voglio indebolire il Centrodestra essendo l’unica ad esserci rimasta». Tornando alle Europee, ha tenuto a precisare: «Io non faccio gli inciuci con i socialisti europei per sostenere Juncker e gli interessi della Merkel». FdI alla ricerca di riscatto: alle europee del 2014 non raggiunse il 4% (3,67%, ndr) e non ha eletto alcun europarlamentare.

ELEZIONI EUROPEE 2019, CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA: NORD-OVEST E NORD-EST

Le liste dei candidati al Parlamento Europeo per Fratelli d’Italia nelle Circoscrizioni Nord Ovest ed Est vedono protagonisti la stessa Giorgia Meloni e il sociologo Francesco Alberoni, che a 89 anni ha deciso di scendere in campo con FdI. Per quanto riguarda la Circoscrizione Italia Nord Occidentale, i candidati sono: Giovanni Berrino, Fabrizio Bertot, Ubaldo Emilio Borchi, Marina Chiarelli, Novella Ferrini, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Daniela Garnero Santanché, Agostino Ghiglia, Rosaria Lombardi, Giovanni Maullu, Nicoletta Molinari, Federica Picchi, Mafalda Poli, Paola Renata Radaelli, Giuseppe Romele, Roberto Rosso, Maurizia Rota. Per la Circoscrizione Italia Nord Orientale invece, Fratelli d’Italia schiera questi candidati: Giorgia Meloni Sergio Antonio Berlatto, Cristian Bolzonella, Luca Ciriani, Renata Dal Fiume, Isabella Dotto Michele Facci, Elisabetta Gardini, Francesca Gerosa, Giulia Manzan, Massimo Mariotti, Fabio Pietrella, Maria Cristina Sandrin, Remo Serriagiotto, Gianfranco Stella.

ELEZIONI EUROPEE 2019, CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA: CENTRO, SUD, ISOLE

Per quanto riguarda invece le altre tre circoscrizioni troviamo volti noti, basti pensare a Francesco Acquaroli, ma anche sorprese degne di nota, come il tanto discusso Caio Giulio Cesare Mussolini e Raffaele Fitto. Ecco dunque che per la Circoscrizione Italia Centrale i nomi dei candidati sono: Giorgia Meloni, Francesco Acquaroli, Arianna Alessandrini, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Monica Stefania Baldi, Marco Bertolini, Ida Collu, Fabrizio Ghera, Alessio Pestelli, Diego Petrucci, Federica Picchi, Nicola Procaccini, Luca Romagnoli, Michele Sciurpa. Per la Circoscrizione Italia Meridionale troviamo: Giorgia Meloni, Caio Giulio Cesare Mussolini, Raffaele Fitto e Salvatore Ronghi. Infine, per la Circoscrizione Italia Isole i nomi di Fratelli d’Italia sono Giorgia Meloni, Raffaele Stancanelli, Maria Carolina Varchi, Giovanni Luca Cannata, Maria Fernanda Gervasi, Francesco Rizzo detto Ciccio, Antonella Zedda e Francesco Paolo Scarpinato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA