FdI, eletti Genova 2022/ Risultati Elezioni Comunali: seggi e preferenze lista

RISULTATI COMUNALI GENOVA 2022: FRATELLI D’ITALIA SUPERA LA LEGA

Marco Bucci si è aggiudicato le elezioni comunali di Genova 2022 al primo turno. Il sindaco uscente ha ottenuto più del 50% di preferenze e ha surclassato la concorrenza di Dello Strologo, candidato del centrosinistra. Fratelli d’Italia ha interpretato un ruolo da protagonista nella coalizione di centrodestra, attestandosi come secondo partito tra le liste a sostegno del primo cittadino.

La lista Vince Genova di Bucci è saldamente la prima con il 16% di preferenze, ma Fratelli d’Italia è subito dietro con il 9,6%. Scavalcata la Lega di Matteo Salvini, distante quasi due punti percentuali. Attesi aggiornamenti a stretto giro di posta per quanto riguarda il numero di seggi e preferenze ottenute da FdI. Una cosa è sicura: il partito di Giorgia Meloni occuperà diversi scranni del Consiglio comunale genovese…

FRATELLI D’ITALIA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI GENOVA 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle Elezioni Comunali Genova 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, Fratelli d’Italia punta a diventare la prima forza della coalizione nella città ligure, fornendo così il contributo decisivo alla vittoria del sindaco uscente Marco Bucci.

Questo l’elenco dei candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali di Genova 2022: Bellomo Rita, Bianchi Alessandra, Bonuso Daniele, Campanella Alberto, Cavalli Alessandra, Cecconi Cristina, Cerliani Miriam detta Cerliani Bruschi, Comini Fulvio detto Steve, Consoli Davide, Danti Paola, De Benedictis Francesco detto Franco, Falcone Vincenzo, Fassio Francesca, Gaggero Laura, Galarza Campoverde Maria Alexandra detta Alex, Gambino Antonino detto Sergio, Monica Gaggero, Ghiglione Mario, Giordano Roberto, Ladisa Vitantonio detto Vito, Lercari Paola, Linari Fulvia, Marchese Elisabetta, Martello Massimo, Martellucci Linda, Massa Cinzia, Massone Loredana, Meoli Erminia detta Meoli Ravera, Milione Anna, Mondello Rosalia detta Lia, Mrabet Rim detta Rim, Murolo Giuseppe, Raso Vinicio, Rosano Camillo, Salanitro David, Sandulli Sandro, Sansalone Mirella, Simondo Bruno, Vacalebre Valeriano, Zaffarano Renzo detto Zafferano.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FRATELLI D’ITALIA NEL 2017

Fratelli d’Italia alle elezioni comunali di Genova del 2017 sostenne convintamente la candidatura di marco Bucci. Come ben sappiamo, l’attuale sindaco vinse al secondo turno, garantendo alla coalizione di centrodestra la maggioranza dei seggi in Consiglio comunale. Dei 24 scranni totali, tre destinati proprio al partito di Giorgia Meloni: eletti Stefano Balleari, Sergio Gambino, Alberto Campanella.

“Abbiamo scelto donne e uomini che possano portare a Genova competenze e passione, ma anche la certezza della loro coerenza”, ha spiegato il commissario regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso: “In questi 5 anni abbiamo lealmente sostenuto l’amministrazione di Marco Bucci certi di essere parte del cambiamento che ha coinvolto la nostra città dopo anni di torpore, se non di vero e proprio immobilismo che non vogliamo rivedere mai più. Con i nostri assessori, consiglieri e tutti i candidati siamo qui oggi perché crediamo che sia necessario, per Genova, continuare con un altro mandato il progetto di una Genova, dinamica e coerente con i valori che esprimiamo da sempre”.

