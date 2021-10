Fdi, eletti Torino 2021/ Risultati Comunali, preferenze consiglieri: Ambrogio prima

RISULTATI COMUNALI TORINO 2021, LE PREFERENZE IN FDI

È ancora tutto in gioco a Torino per i risultati finali delle Elezioni Comunali, ma quello che è già certo è che la “partita” interna al Centrodestra è stata vinta da Fratelli d’Italia contro Lega e Forza Italia: in attesa di conoscere il numero esatto di consiglieri eletti nel prossimo Consiglio – dipenderà ovviamente da chi vincerà al ballottaggio tra Damilano e Lo Russo il 17-18 ottobre e otterrà quindi il premio di maggioranza – i dati scrutinati al 100% offrono già diversi scenari.

Fdi conquista l’8,39% con 2.722 preferenze e dovrebbe presentare comunque qualche consigliere, nonostante l’exploit importante della lista civica “Damilano sindaco- Torino Bellissima” che ha raggiunto il 20,34%. Il più votato nelle preferenze in Fdi resta Paola Ambrogio con ben 255 voti, seguita da Enzo Liardo con 96 voti, Giovanni Crosetto con 85, Ferrante De Benedictis 72, Emilio Iodice 67, Cristina Botto 47, Caterina Biafora 34, Barbara Merlin 32. Qui la lista la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati di Fratelli d’Italia alle Elezioni Comunali di Torino. (a cura di Niccolò Magnani)

I CANDIDATI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI TORINO 2021

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Torino 2021, FdI è pronta a migliorare il risultato di cinque anni fa. Il partito guidato da Giorgia Meloni si è speso molto in campagna elettorale a sostegno del candidato Paolo Damilano, indicato dall’intero Centrodestra come potenziale primo cittadino, e l’obiettivo è quello di superare Forza Italia nelle gerarchie dell’alleanza…

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri di FdI a Torino: Abbatangelo Danilo, Ambrogio Paola, Arcudi Roberto, Baeli Francesco, Beltrame Miriam, Biafora Caterina, Botto Cristina, Calleri Di Sala Guido, Capurso Anna, Cacioli Eleonora, Casalegno Maria Cristina, Catano Giada, Chinnì Diego, Corleone Domenico Riccardo, Crosetto Giovanni, De Benedictis detto Ferrante Ferrante, Di Vendra Concetta, Farina Marco Gianni Maria, Ferrini Novella, Foglino Biagina, Freda Paola, Imperiale Laura, Iodice Emilio, Liardo detto Liardi Enzo, Lotito Fabrizio, Merlin Barbara, Novembre Michele, Vilardi Faustino, Patruno Lorenza, Pignatale Daniele, Piccolo Luigi, Revel Nutini detto Revel Andrea, Rossi Maria Giovanna, Rossino Susy, Russo Maurizio, Sara Marcella, Ugliola Gianluca, Verzicco Luigi, Zanetti Marco, Zirelli Massimiliano.

ELETTI E PREFERENZE FDI ELEZIONI TORINO 2016

Come dicevamo, FdI ha l’obiettivo di raccogliere molti più consensi rispetto alle amministrative del 2016. Giorgia Meloni, insieme alla lista civica Lavoriamo Insieme e alla Lega, sostenne il candidato Alberto Morano, che ottenne l’8,39 per cento (32.103 voti). Un risultato insufficiente per arrivare al secondo turno. FdI non andò oltre l’1,46%, con 5.249 voti: un risultato assolutamente inferiore alle aspettative e che non consentì al partito di eleggere consiglieri in Consiglio Comunale. Negli ultimi cinque anni però il partito di Centrodestra è cresciuto molto e punta a ottenere un risultato sorprendente, raccogliendo i frutti delle battaglie svolte contro l’amministrazione M5s guidata da Chiara Appendino.

