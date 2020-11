Febbre da Cavallo – La Mandrakata/ Video, su Rete 4 film omaggio a Gigi Proietti

Su Rete 4 va in onda Febbre da Cavallo – La Mandrakata a partire dalle ore 16.40, una proiezione in onore del grandissimo Gigi Proietti scomparso nella notte. L’attore e comico romano è Bruno “Mandrake” Fioretti in quello che da alcuni è stato definito il sequel della pellicola diretta da Steno nel 1976 e chi invece ha raccontato di come il film sia semplicemente un adattamento ai giorni nostri, di fatto un newquel. Al fianco del grande Proietti troviamo Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Andrea Ascolese, Carlo Buccirosso e ovviamente Enrico Montesano. Quest’ultimo torna nel ruolo del Pomata anche se con un ruolo decisamente inferiore allo stesso Gigi Proietti. Come sempre Mediaset non manca nell’omaggiare il cinema italiano e in questo senso uno splendido artista volato via proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno.

Febbre da Cavallo – La Mandrakata, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Febbre da Cavallo – La Mandrakata. Mandrake non ha ancora perso il vizio di giocare ai cavalli, nonostante la fine del suo primo matrimonio e la promessa alla fidanzata Lauretta. Continua a scommettere insieme a due nuovi soci e cioè Micione e l’Ingegnere. L’intuizione arriva quando Mandrake si rende conto che lo scarso “Come va va” è identico dal punto di vista estetico al grande campione “Pokemon”. Insieme ai suoi compagni di merende decide di scambiare i cavalli di nascosto per far salire le quotazioni del campione. Ad aiutarlo arriva a sorpresa Er Pomata che tutti credevano morto e che in realtà era scappato in Australia per sfuggire ai suoi creditori. Insieme faranno una truffa al figlio di Manzotin portandogli via mille euro, ma riusciranno stavolta a vincere?

Video, il trailer del film

Il ricordo di Mediaset

Visualizza questo post su Instagram Omaggio Gigi Proietti. Alle 16.40 su @rete4 #FebbredacavalloLaMandrakata Un post condiviso da Qui Mediaset (@qui_mediaset) in data: 2 Nov 2020 alle ore 1:46 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA